Сводки "перемирия" за выходные дни: Обстановка на линии соприкосновения остается напряженной

СЕГОДНЯ 08:41 2018-11-19T08:41:41+03:00

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Донецкая Народная Республика

С 17 по 18 ноября ВСУ обстреливали населенные пункты ДНР из минометов, вооружения БМП, различных типов гранатометов и стрелкового оружия на Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 372 единицы.

За двое суток ВСУ 32 раза нарушили режим прекращения огня.

Луганская Народная Республика

С 17 по 18 ноября ВСУ 7 раз нарушили режим прекращения огня.

17 ноября

Донецкая Народная Республика

За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ составило 15 раз. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 58 единиц.

Под огнем ВСУ оказались: поселки Александровка и шахты Трудовская на западе Донецка, село Спартак к северу от столицы, Ясиноватая и близлежащие села Минеральное, Крутая Балка, горловские поселки Гольмовский и шахты имени Гагарина, а также села Саханка и Коминтерново на юге Республики. При обстрелах применялись гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие.

17:30 — обстрел со стороны ВСУ поселка Трудовские. В результате обстрела ранен мирный житель Донецка.

Луганская Народная Республика

Украинские бандформирования два раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы Золотого-5 и поселка городского типа Фрунзе.

Огонь велся из 82-мм минометов, вооружения БМП и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберных пулеметов.

13:55 — в результате обстрела со стороны украинских боевиков погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР.

18 ноября

Донецкая Народная Республика

За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 18 раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 314 единиц.

Под огнем ВСУ оказались поселки Старомихайловка, Александровка и шахты Трудовская на западе Донецка, село Спартак к северу от Донецка, Ясиноватая и прилегающие к ней населенные пункты Васильевка, Крутая Балка, Каштановое, Минеральное, горловские поселки Гольмовский, Зайцево, Доломитное, Озеряновка, шахты имени Гагарина, а также село Новоласпа на юге ДНР.

При обстрелах применялись минометы, зенитные установки, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

09:50 — обстрел со стороны ВСУ поселка шахты Трудовская на западе Донецка. При обстреле применялось крупнокалиберное вооружение.

12:40 — обстрел со стороны ВСУ села Коминтерново.

14:20 — обстрел ВСУ села Саханка на юге ДНР. Применялось стрелковое оружие. Огонь велся из подконтрольного Киеву села Широкино.

Командование ВСУ сообщило о потерях среди украинских боевиков в Донбассе.

ВСУ понесли потери после взрыва склада бронетехники в Курахово.

Командование ДНР сообщило о подготовке наступления ВСУ на горловском направлении.

Боевики ВСУ разместили у линии соприкосновения в Донбассе САУ «Акация», бронетехнику и боеприпасы.

Луганская Народная Республика

ВСУ за прошедшие сутки 5 раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики.

Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселка городского типа Фрунзе, сел Желобок и Паньковка.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2 и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберных пулеметов.

Украинский боевик после употребления наркотиков перепутал сослуживца с врагом и расстрелял его.