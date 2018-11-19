Два человека пострадало в ДНР за прошедшую неделю в результате обстрелов

СЕГОДНЯ 11:59 2018-11-19T12:00:14+03:00

ВСУ более ста раз нарушили режим тишины и повредили два дома

Изменить размер текста: A A

В период с 12 по 18 ноября украинские силовики использовали почти 800 различных боеприпасов для обстрелов территории Донецкой Народной Республики. В результате пострадало два человека и было повреждено два здания. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— По нашим данным за минувшую неделю Вооружённые формирования Украины 109 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 799 един различных боеприпасов, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

Среди этих боеприпасов было пять мин калибром 120 миллиметров и сорок одна мина калибром 82 миллиметра.

Напомним, что за минувшие сутки было зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня, за которые по территории ДНР выпустили 17 един различных боеприпасов.