2018-11-19T12:00:14+03:00
Политика

Два человека пострадало в ДНР за прошедшую неделю в результате обстрелов

ВСУ более ста раз нарушили режим тишины и повредили два дома
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В период с 12 по 18 ноября украинские силовики использовали почти 800 различных боеприпасов для обстрелов территории Донецкой Народной Республики. В результате пострадало два человека и было повреждено два здания. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— По нашим данным за минувшую неделю Вооружённые формирования Украины 109 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 799 един различных боеприпасов, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

Среди этих боеприпасов было пять мин калибром 120 миллиметров и сорок одна мина калибром 82 миллиметра.

Напомним, что за минувшие сутки было зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня, за которые по территории ДНР выпустили 17 един различных боеприпасов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
20 ноября в центре Донецка будет ограничено движение транспортных средств
Председателем НС второго созыва стал депутат фракции «Донецкая Республика» Владимир Бидёвка
Названа причина украинских котлов в Донбассе
В Донецке издано пособие по истории Донбасса
25 ноября в Макеевке состоятся соревнования по страйкболу «Заря: вечная война-3»
Депутаты Народного Совета второго созыва принесли присягу народу ДНР
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл в Донецк
Представитель ОБСЕ ответил, что нужно для окончания конфликта в Донбассе
Жители Горловки: сейчас холодно, мы окна не открываем и обстрелов как будто и нет
Коммунальщице из Донецка дали два года
В Макеевке сгорел цех нефункционирующего завода «Импульс»
Сводки "перемирия" за выходные дни: Обстановка на линии соприкосновения остается напряженной
Погода в Донецке: утро ясное, день облачный, до +3
Опровергнут фейк украинских СМИ о взрывах складов под Торезом
В Кировском районе Донецка замечена лиса с признаками бешенства
«Битва общежитий» подошла к концу и теперь все снова могут жить дружно
В ДНР уничтожают неразорвавшиеся снаряды и мины ВСУ
ВСУ перевезли на границу с ЛНР «Акации» и бронетехнику
Небоевые потери ВСУ: Боец принял наркотики и по ошибке застрелил сослуживца
В ЛНР вернулась электроэнергия. Все ремонтные работы завершены