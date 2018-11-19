Жители Горловки: сейчас холодно, мы окна не открываем и обстрелов как будто и нет

СЕГОДНЯ 10:51 2018-11-19T10:52:04+03:00

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От слова «Минск» жителей Горловки, Ясиноватой, Трудовских, Спартака, Коминтерново и многих других, если не абсолютно всех, городов и посёлков ДНР уже не просто коробит. Если раньше люди злились, то теперь глухо ругаются от слов «переговоры» и «договорённости». Точно знают, что всё это на украинскую армию не действует, что ночью, утром, днём и вечером всё равно опять будут обстрелы.

В Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе сухо сообщают:

— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Донецк (Трудовские), Ясиноватая, Спартак, Александровка, Крутая Балка, Старомихайловка, Коминтерново и Саханка.

А люди говорят:

— Сейчас холодно, батареи почти холодные, поэтому мы окна стараемся не открывать, и обстрелов как будто нет, их как будто бы не слышно, — призналась «Комсомолке» Ольга – жительница Горловки. — Вчера что-то гремело со стороны шахты и Балки, но вроде бы дыма не видела, значит – не попали, — рассказала она.

Украинские силовики вчера действительно не попали, хоть и выпустили по территории ДНР 17 различных боеприпасов.

— Стреляли, — почти безразлично пожал плечами Александр – житель Ясиноватой. — Меньше, чем в субботу и ладно, — махнул он рукой и пошутил: — Я даже выспался этой ночью.

В субботу действительно стреляли больше, использовали больше трёхсот боеприпасов, но тоже не попали.

А между тем по данным разведки Киев готовится к наступлению, поэтому затишье этой ночи может стать затишьем перед бурей.