Леонид Пасечник победил на выборах Главы ЛНР 2018. За него отдали 68,3% голосов

СЕГОДНЯ 12:29 2018-11-12T12:29:20+03:00

ЦИК Республики обработал все бюллетени и официально объявил о победе на выборах в ЛНР 2018 Леонида Пасечника

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Участковым избирательным комиссия Луганской Народной Республики обработали все 100 процентов избирательских бюллетеней. Леонид Пасечник победил с огромным перевесом. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Луганской Народной Республики Елена Кравченко.

— За Леонида Ивановича Пасечника проголосовали 68,3% избирателей, — сообщила Елена Кравченка.

На втором месте остался Олег Коваль. За него отдали свои голоса 16,55% избирателей. Следом идут Наталья Сергун (7,95%) и Людмила Руснак (5,9%). При этом недействительными были признаны 1,3 % бюллетеней.

Леонид Пасечник исполнял обязанности Главы Луганской Народной Республики и следующие пять лет проведёт на посту Главы, продолжая заданный курс.

Напомним, что явка на выборы Главы и депутатов Народного Совета Луганской Народной Республики составила 77 процентов.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.