Явка на выборах в ЛНР составила 77 процентов

СЕГОДНЯ 21:11 2018-11-11T21:41:54+03:00

Все 316 избирательных участков в Республике завершили свою работу и подсчитали явку на выборы

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Выборы в ЛНР 2018 подошли к концу. Явка от общего числа избирателей, включённых в списки для голосования, составила 77 процентов. Об этом на брифинге сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Луганской Народной Республики Елена Кравченко.

— Зафиксирована очень высокая явка на выборах главы и депутатов Народного Совета Луганской Народной Республики, которая составила 77% от общего числа избирателей Луганской Народной Республики, — сообщила Елена Кравченко.

Она отметила, что в Республике работали 316 избирательных участков, которые завершили свою работу ровно в 20:00. Сейчас начата процедура подсчёта голосов.

Напомним, что предварительные результаты голосования будут объявлены в 00:00 ночью с 11 на 12 ноября.

Прямую трансляцию оглашения предварительных результатов выборов в ДНР смотрите на сайте «Комсомолки».