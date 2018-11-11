На выборах в ДНР явка избирателей превысила 80 процентов
В Донецкой Народной Республике подведены итоги избирательской явки на выборы Главы и депутатов Народного Совета ДНР. По данным Центральной избирательной комиссии, явка составила 80,1 процент. Об этом журналистам на брифинге в Донецке заявила председатель Центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Ольга Позднякова.
— Ровно в 20:00 было завершено голосование, все 408 избирательных участков были закрыты, а члены участковых комиссий приступили к подсчетам. На момент закрытия участков явка избирателей составила 80,1 процента, что подтверждает большой интерес граждан к выборам. По предварительным подсчётам, на выборах в ДНР проголосовало более 1 миллиона 600 тысяч человек, — сообщила Ольга Позднякова.
Она подчеркнула, что избирательный процесс прошёл без происшествий и серьёзных нарушений, которые могли бы как-то повлиять на ход выборов. Сейчас избирательными участками начат процесс подсчёта голосов.
Напомним, что предварительные результаты голосования будут объявлены в 00:00 ночью с 11 на 12 ноября.
Прямую трансляцию оглашения предварительных результатов выборов в ДНР смотрите на сайте «Комсомолки».