На выборах в ДНР явка избирателей превысила 80 процентов

СЕГОДНЯ 21:28 2018-11-11T21:30:14+03:00

Выборы в ДНР подошли к концу и окончательная явка от числа избирателей, включённых в списки для голосования, названа

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В Донецкой Народной Республике подведены итоги избирательской явки на выборы Главы и депутатов Народного Совета ДНР. По данным Центральной избирательной комиссии, явка составила 80,1 процент. Об этом журналистам на брифинге в Донецке заявила председатель Центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Ольга Позднякова.

— Ровно в 20:00 было завершено голосование, все 408 избирательных участков были закрыты, а члены участковых комиссий приступили к подсчетам. На момент закрытия участков явка избирателей составила 80,1 процента, что подтверждает большой интерес граждан к выборам. По предварительным подсчётам, на выборах в ДНР проголосовало более 1 миллиона 600 тысяч человек, — сообщила Ольга Позднякова.

Она подчеркнула, что избирательный процесс прошёл без происшествий и серьёзных нарушений, которые могли бы как-то повлиять на ход выборов. Сейчас избирательными участками начат процесс подсчёта голосов.

Напомним, что предварительные результаты голосования будут объявлены в 00:00 ночью с 11 на 12 ноября.

Прямую трансляцию оглашения предварительных результатов выборов в ДНР смотрите на сайте «Комсомолки».