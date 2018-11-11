Выборы в ЛНР 2018: военнослужащие ЛНР голосуют прямо на передовой

СЕГОДНЯ 15:04 2018-11-11T15:04:50+03:00

В ЦИК Республики сообщили, что выборы в ЛНР 2018 проходят даже на передовой, где солдаты голосуют в окопах

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Благодаря процедуре выездного голосования выборы в ЛНР 2018 проходят и на передовой. Военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики проводят голосование прямо в окопах, куда к ним приезжают представители избирательной комиссии.

— Сегодня на передовых позициях Народной милиции ЛНР проходит тайное голосование. Как я и говорил ранее, каждый боец у нас, независимо от того, находится ли он в пункте постоянной дислокации, либо на выполнении боевой задачи, имеет право высказать свою гражданскую позицию, — сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

На передовую отправились специально оборудованные для голосования мобильные избирательные пункты. Отмечается, что проголосовать военнослужащим Народной милиции ЛНР не мешают даже редкие выстрел со стороны украинских силовиков.

Напомним, что прийти на выборы в ЛНР 2018 могут все жители Республики. Избирательный процесс продлится до 20:00, а комендантский час в Луганской Народной Республике на эти сутки отменён.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.