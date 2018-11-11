В связи с выборами в ЛНР 2018 Пасечник отменил комендантский час

СЕГОДНЯ 08:28 2018-11-11T10:00:23+03:00

Всего сутки, которые будут идти выборы в ЛНР 2018, в Республике не будет действовать комендантский час. Его действие возобновится в 11 вечера 12 ноября

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Сегодня, 11 ноября, выборы в ЛНР 2018 уже стартовали. В связи с этим исполняющий обязанности Главы Республики Леонид Пасечник отменил действие комендантского часа на эту ночь, с 11 на 12 ноября. Соответствующий указ и.о. Главы подписал вчера, 10 ноября.

— В связи с проведением очередных выборов Главы Луганской Народной Республики и очередных выборов депутатов Народного Совета Луганской Народной Республики постановляю: отменить действие режима комендантского часа на территории Луганской Народной Республики с 23:00 11.11.2018 до 04:00 12.11.2018, — говорится в тексте указа Леонида Пасечника.

Комендантский час снова начнёт действовать уже следующей ночью, с 12 на 13 ноября, в соответствии с законом ЛНР «О военном положении»

Напомним, что выборы в ЛНР 2018 уже стартовали. Избирательные участки открыли свои двери ровно в 08:00 и уже приняли первых жителей Республики.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.