Выборы в ЛНР 2018: избирательные участки начали свою работу

СЕГОДНЯ 08:15 2018-11-11T08:15:02+03:00

В ЦИК сообщили, что выборы в ЛНР 2018 начались. Первые жители Республики уже отдали свои голоса

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Сегодня, 11 ноября, выборы в ЛНР 2018 стартовали. Избирательные участки открылись ровно в 08:00 утра и уже начали принимать первых жителей Луганской Народной Республики, пришедших отдать свои голоса за Главу и депутатов Народного Совета Республики.

Волеизъявление граждан будет проходить путём тайного открытого голосования на избирательных участках и за их пределами. В этом году в Луганской Народной Республике действует четырнадцать территориальных избирательных комиссий и триста шестнадцать избирательных участков.

На пост Главы Луганской Народной Республики претендуют: Леонид Пасечник, Олег Коваль, Людмила Руснак и Наталья Сергун.

Члены двух общественных движений – «Мир Луганщине» и «Луганский экономический союз» – желают занять должности в Народном Совете Луганской Народной Республики.

Напомним, что все жители Луганской Народной Республики могут отдать свои голоса сегодня, 11 ноября, до 20:00.