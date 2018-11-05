Украинские спецслужбы готовятся к применению химического оружия в Донбассе

СЕГОДНЯ 13:29 2018-11-05T13:29:55+03:00

Разведка Народной милиции ДНР зафиксировала подготовку подразделений ВСУ к применению отравляющих химических веществ в Донбассе

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Вооружённые силы Украины в срочном порядке доукомплектовывают оборудование радиационной, биологической и химической защиты. Кроме того, разведка Донецкой Народной Республики зафиксировала подготовку спецслужб Украины к применению химического оружия против мирного населения Донбасса. Об этом сегодня, 5 ноября, рассказал начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

— Нашей разведкой вскрыта подготовка украинскими спецслужбами масштабной провокации с применением химических отравляющих веществ в отношении гражданского населения Донбасса. Подразделения ВСУ, дислоцирующиеся вблизи населенных пунктов, в срочном порядке доукомплектовываются средствами РХБ защиты, — заявил Даниил Безсонов.

Он подчеркнул, что такие действия Украины направлены на срыв выборов в Республиках Донбасса, а также дискредитацию руководства Донецкой Народной Республики.

Напомним, ранее Народная милиция ДНР предупреждала, что в преддверии выборов в ДНР и ЛНР от украинской армии ждут серьёзных провокаций и терактов на линии соприкосновения сил.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.