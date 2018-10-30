Украина готовит теракты на линии соприкосновения, для срыва выборов в ДНР и ЛНР

СЕГОДНЯ 16:03 2018-10-30T16:03:59+03:00

Западные кураторы прибывают в Краматорск с целью подготовки резонансных террористических актов и провокаций на линии соприкосновения, чтобы сорвать выборы в Республиках Донбасса

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Согласно разведанным Народной милиции Донецкой Народной Республики завтра, 31 октября, в Краматорск прибудут западные кураторы и советники, чтобы совместно со спецслужбами Украины подготовить резонансные теракты на линии соприкосновения. Об этом сегодня, 30 октября, сообщил начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

— По данным нашей разведки, в период с 31 октября по 1 ноября в Краматорск прибывают натовские советники и кураторы подразделений иностранных ЧВК для планирования совместно с представителями украинских спецслужб серии резонансных террористических актов и провокаций на линии соприкосновения войск, — сказал Даниил Безсонов.

Основная цель возможных террористических актов – срыв выборов Главы и депутатов Народного Совета в Народных Республиках Донбасса. Кроме того, по информации Даниила Безсонова, для скрытия перемещения иностранных боевиков в городе вводятся существенные ограничения в передвижении для местных жителей. Приказ о таких мерах отдал лично командующий ООС Наев.

Напомним, что Украина считает проведение выборов в ДНР и ЛНР противоречащим Минску-2.