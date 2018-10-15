Тимошенко пообещала вернуть Донбасс в состав Украины

СЕГОДНЯ 08:20 2018-10-15T08:20:15+03:00

Украинский политик забыла, как еще недавно сама же предлагала обнести Донбасс колючей проволокой

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Юлия Тимошенко, лидер партии «Батькивщина, в воскресенье, 14 октября посетила оккупированную украинскими боевиками Станицу Луганскую. Во время визита политик пообещала, что Донбасс будет «освобожден», а новая власть будет уделять достаточное внимание решению вопросов вернувшихся в состав Украины территорий.

- После смены власти времени на составление планов не будет. Надо будет действовать немедленно, — отметила Тимошенко.

Она также пообещала, что после прихода к власти сразу откорректирует бюджет на 2019 с учетом финансирования территорий, которые находятся на линии соприкосновения, а также внедрит спецкоэффициенты при предоставлении субвенций для этих территорий на образование, здравоохранение и усиление соцзащиты людей, которые там живут.

Тимошенко также раскритиковала Минские соглашения, назвав их «тупиковыми».

- Надо строить переговорный процесс на базе Будапештской соглашения. Именно политико-дипломатическим путем можно вернуть мир в Украине. Пора иначе разговаривать с миром. Я уверена, что мы сможем организовать переговорный процесс, — подчеркнула она.

Тимошенко также пообщалась с украинскими боевиками, которые несут службу на блокпосту недалеко от линии соприкосновения и поздравила их с Днем защитника Украины.

Все это выглядит так, будто Донбасс разменная монета в предвыборных обещаниях украинских политиков. И как в русской сказке, то волк его «освобождает», то собаки, то медведь. Интересно, известно ли украинскому политику, что перед ее приездом ВСУ обстреляли н.п. Марьевка, где погибли мама с 17-летней дочерью? Им дипломатические заигрывания Юлии Тимошенко теперь безразличны.

А план вернуть Донбасс в состав Украины возможен только в одном случае, если вся Украина будет в составе России.