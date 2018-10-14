В ЛНР под обстрелом погибли мать и ее 17-летняя дочь

СЕГОДНЯ 08:00 2018-10-14T08:08:34+03:00

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В Луганской Народной Республике в результате обстрела со стороны украинских вооруженных формирований погибли две мирные женщины — мать и дочь, жительницы поселка Марьевка. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

-13 октября в 17.45 в результате обстрела из миномета калибра 120 мм (выпущено восемь мин) с направления Золотое по н.п. Марьевка погибли две гражданские женщины: 1971 г.р. (минно-взрывные травмы, осколочное ранение левой стороны грудной клетки с повреждением внутренних органов, осколочное рваное ранение бедра левой ноги с повреждением кровеносных сосудов) и 2001 г.р. (минно-взрывные травмы, открытая черепно-мозговая травма с повреждением головного мозга, осколочные рваные ранения обеих бедер с повреждение кровеносных сосудов). Это мать и ее дочь, — сообщил он.

По данным оборонного ведомства ЛНР, приказ об обстреле поселка Марьевка отдал командир 14 отдельной механизированной бригады Войченко.

- Преступные приказы на обстрел населенного пункта Золотое-5 отдал военный преступник, командир 14 отдельной механизированной бригады Войченко, — сказал Марочко.

Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник выразил соболезнования родным и близким мирных жительниц, погибших сегодня в результате обстрела киевскими силовиками поселка Марьевка.

- Это - очередное подлое нарушение объявленного "школьного перемирия". Убийство на глазах мировой общественности при полном бездействии с их стороны, - сказал он. - Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Гибель двух женщин, убитых по приказу киевских властей, - это трагедия. Как и убийство каждого жителя Донбасса, совершенное по приказу Киева.

Представительство ЛНР в СЦКК уточнило, что трагический инцидент произошел на улице Почтовая, 26.

Циничный обстрел целенаправленно производился по жилому району в вечернее время выходного дня, когда люди находились в своих домах, занимаясь домашним хозяйством в канун большого православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы.