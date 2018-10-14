Сестра погибшей девушки: "Я слышала взрыв, но и подумать не могла, что этим взрывом убило мою Настю"

СЕГОДНЯ 12:52 2018-10-14T13:10:47+03:00

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В канун православного праздника 14 октября – Покрова Пресвятой Богородицы в населенном пункте Золотое-5 (Марьевка) в ЛНР под обстрелом украинских боевиков погибли мать и дочка. Девочке было всего 17 лет. Представительство ЛНР в СЦКК уточнило, что трагический инцидент произошел на улице Почтовая, 26.

Мать - Ковтун Лариса Юрьевна 12.12.1971г.р. – скончалась от минно-взрывной травмы, осколочного ранения левой стороны грудной клетки с повреждением внутренних органов, осколочного рваного ранения бедра левой ноги с повреждением кровеносных сосудов.

Ее несовершеннолетняя дочь - Ковтун Анастасия Юрьевна 07.06.2001г.р. – скончалась через 20 минут от минно-взрывной травмы, черепно-мозговой травмы с повреждением головного мозга, осколочных рваных ранений обеих бедер с повреждением кровеносных сосудов.

Вот что написала ее двоюродная сестра:

«Настя очень яркая, жизнерадостная девочка. С ранних детских лет мечтала о счастливой семье. Вечером 12 октября мы вместе вспоминали о нашем детстве. Но в один миг её не стало. Я шла по дороге и прозвучал громкий взрыв, я никогда бы и не подумала, что этот взрыв убил мою сестру. Через некоторое время мне пришло смс от знакомой, где я и узнала о гибели. Я не могла в это поверить и пыталась всячески узнать, что с ней. В этот момент я встретила её молодого человека, которого чудом спасло. Он всё и подтвердил. Вот так я потеряла свою сестру, Анастасию, а ведь ей только 17 лет».

По данным оборонного ведомства ЛНР, приказ об обстреле поселка Марьевка отдал командир 14 отдельной механизированной бригады Войченко.