2018-10-07T12:01:41+03:00
Политика

Этим утром Горловка опять оказалась под огнём ВСУ

По прифронтовым районам Города выпустили свыше десятка мин калибром 120 миллиметров
Цесанна АНТОНЕНКО
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Украинская армия продолжает вести активные обстрелы Горловки. Сегодня утром, 7 октября, по району шахты 6/7 было выпущено свыше десятка мин калибром 120 миллиметров. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— В 04:05 утра был зафиксирован обстрел Горловки с позиций украинской армии в районе населённого пункта Шумы. По нашим данным по району шахты 6\7 было выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

Информация о жертвах и разрушениях в результате этого обстрела не поступала.

Между тем стало известно о том, что украинская армия около получаса назад открыла огонь по Югу Республики. Под обстрелом оказался посёлок Саханка, по которому выпустили две гранаты из РПГ, зафиксировано использование стрелкового оружия.

Напомним, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины 21 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики свыше 300 боеприпасов.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.

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