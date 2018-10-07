2018-10-07T09:57:58+03:00
Политика

Обстрелы в ДНР: один человек ранен снайперским огнём

ВСУ продолжают постоянные обстрелы в ДНР. За минувшие сутки зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня. Один мирный житель пострадал
Цесанна АНТОНЕНКО
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Украинская армия вновь усилила обстрелы в ДНР. Вооружённые силы Украины использовали снайперов и тяжёлое вооружение для обстрелов Республики. Всего за минувшие сутки было зафиксировано 21 нарушение режима тишины со стороны украинской армии. Об этом сегодня, 7 октября, сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (Широкая Балка, Доломитное, пос. ш-ты им. Гагарина), Ясиноватая, Крутая Балка, Спартак, Донецк (Аэропорт, Вольво-центр, пос. ш-ты Трудовская), Новая Таврия, Ленинское, Коминтерново, Саханка, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

На Мариупольском и Донецком направлении применяли миномёты калибром 120 и 82 миллиметра и зенитные установки.

Горловку обстреливали из БМП, СПГ и АГС.

Кроме того, украинская армия использовала крупнокалиберные пулемёты и стрелковое вооружение, в результате чего был ранен один мирный житель.

Всего по территории Донецкой Народной Республики выпустили 317 единиц боеприпасов.

Информация о разрушениях не поступала.

Напомним, вчера, 6 октября, были зафиксированы прилёты в жилые кварталы посёлка Гольмовский под Горловкой.

Подробнее о ранении мирного жителя в Донецке читайте в материале нашего корреспондента.

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