Обстрелы в ДНР: один человек ранен снайперским огнём
Украинская армия вновь усилила обстрелы в ДНР. Вооружённые силы Украины использовали снайперов и тяжёлое вооружение для обстрелов Республики. Всего за минувшие сутки было зафиксировано 21 нарушение режима тишины со стороны украинской армии. Об этом сегодня, 7 октября, сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.
— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (Широкая Балка, Доломитное, пос. ш-ты им. Гагарина), Ясиноватая, Крутая Балка, Спартак, Донецк (Аэропорт, Вольво-центр, пос. ш-ты Трудовская), Новая Таврия, Ленинское, Коминтерново, Саханка, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.
На Мариупольском и Донецком направлении применяли миномёты калибром 120 и 82 миллиметра и зенитные установки.
Горловку обстреливали из БМП, СПГ и АГС.
Кроме того, украинская армия использовала крупнокалиберные пулемёты и стрелковое вооружение, в результате чего был ранен один мирный житель.
Всего по территории Донецкой Народной Республики выпустили 317 единиц боеприпасов.
Информация о разрушениях не поступала.
Напомним, вчера, 6 октября, были зафиксированы прилёты в жилые кварталы посёлка Гольмовский под Горловкой.
Подробнее о ранении мирного жителя в Донецке читайте в материале нашего корреспондента.