2018-10-02T12:44:55+03:00
Политика

За прошедшую неделю ВСУ выпустили по ДНР более двух тысяч боеприпасов. Трое жителей Республики пострадали

Было зафиксировано 153 нарушения режима прекращения огня. Три дома повреждены
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Украинская армия не соблюдает режим прекращения огня. За минувшую неделю Вооружённые силы Украины 153 раза нарушили договорённости о тишине. В результате было повреждено три домостроения и ранено трое мирных жителей. Неутешительные итоги минувшей недели подвели в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— В период с 24 по 30 сентября мы зафиксировали 153 нарушения режима прекращения огня со стороны Вооружённых сил Украины. Всего было использовано более шести тонн различных боеприпасов, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

При этом за прошедшую неделю по территории Республики выпустили 228 мин калибром 120 миллиметров и 86 мин калибром 82 миллиметра. Всего за указанный период для обстрелов Республики было применено 2 172 единицы различных боеприпасов.

Огнём Вооружённых сил Украины было повреждено 3 дома в Донецкой Народной Республики и ранено 3 мирных жителей.

Напомним, ранее мы сообщали, что за минувшие сутки огнём украинской армии был повреждён жилой дом в Коминтерново.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Донбассгаз» построил подземный газопровод в прифронтовом районе Донецка
Выборы в ДНР 2018: ЦИК утвердил избирательные участки
Макеевчанка - друзьям: Избейте моего отца!
Донецких видеоблогеров посадили на 15 суток
Денис Пушилин: как прошла встреча с Сурковым
В день четвертой годовщины создания «Сомали» Пушилин вручил отличившимся бойцам государственные награды
Что Порошенко делал на Донбассе?
Небоевые потери ВСУ за минувшую неделю составили десять погибших и восемь раненных
На день флага ДНР в Донецке споют группа «Марсель» и репер Кравц
ВСУ активизировали работу беспилотников на Мариупольском и Донецком направлениях
Жители Республики стали активнее платить за услуги ЖКХ
За неделю один защитник Республики погиб. Один мирный житель был ранен
Сотрудники МГБ ЛНР выгнали из Республики наркомана-правосека*, приехавшего подлечиться
ДФС возобновила работу
Сегодня вечером и ночью трамвай "тройка" будет ходить по сокращенному маршруту
Пожар в Донецке: В Кировском районе столицы сгорел спортзал горного техникума
Министерство налогов и сборов пересмотрит не выплаченные предприятиями штрафы
Обстрелы в ДНР: ВСУ почти тридцать раз нарушили режим прекращения огня
Обстрелы в ЛНР: ситуация на линии разграничения нормализуется
На Юге ДНР опять порождения. Под обстрел попали Саханка и Коминтерново
Порошенко отдал приказ обстреливать Донбасс из всего имеющегося оружия
В Енакиево открыли Единый Центр Связи
В ЛНР грядут заморозки
СБУ: Не будешь сотрудничать – изнасилуем