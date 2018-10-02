За прошедшую неделю ВСУ выпустили по ДНР более двух тысяч боеприпасов. Трое жителей Республики пострадали
Украинская армия не соблюдает режим прекращения огня. За минувшую неделю Вооружённые силы Украины 153 раза нарушили договорённости о тишине. В результате было повреждено три домостроения и ранено трое мирных жителей. Неутешительные итоги минувшей недели подвели в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.
— В период с 24 по 30 сентября мы зафиксировали 153 нарушения режима прекращения огня со стороны Вооружённых сил Украины. Всего было использовано более шести тонн различных боеприпасов, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.
При этом за прошедшую неделю по территории Республики выпустили 228 мин калибром 120 миллиметров и 86 мин калибром 82 миллиметра. Всего за указанный период для обстрелов Республики было применено 2 172 единицы различных боеприпасов.
Огнём Вооружённых сил Украины было повреждено 3 дома в Донецкой Народной Республики и ранено 3 мирных жителей.
Напомним, ранее мы сообщали, что за минувшие сутки огнём украинской армии был повреждён жилой дом в Коминтерново.