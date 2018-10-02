За прошедшую неделю ВСУ выпустили по ДНР более двух тысяч боеприпасов. Трое жителей Республики пострадали

2 Окт. 12:44 2018-10-02T12:44:55+03:00

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Украинская армия не соблюдает режим прекращения огня. За минувшую неделю Вооружённые силы Украины 153 раза нарушили договорённости о тишине. В результате было повреждено три домостроения и ранено трое мирных жителей. Неутешительные итоги минувшей недели подвели в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— В период с 24 по 30 сентября мы зафиксировали 153 нарушения режима прекращения огня со стороны Вооружённых сил Украины. Всего было использовано более шести тонн различных боеприпасов, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

При этом за прошедшую неделю по территории Республики выпустили 228 мин калибром 120 миллиметров и 86 мин калибром 82 миллиметра. Всего за указанный период для обстрелов Республики было применено 2 172 единицы различных боеприпасов.

Огнём Вооружённых сил Украины было повреждено 3 дома в Донецкой Народной Республики и ранено 3 мирных жителей.

Напомним, ранее мы сообщали, что за минувшие сутки огнём украинской армии был повреждён жилой дом в Коминтерново.