Шли в заброшенный дом. Почему горловские мальчики пошли в сторону передовой
Выживший в результате взрыва мины в районе Горловки 10-летний Тулуп Дмитрий свой поход на передовую объяснил желанием ребят посетить заброшенный дом. По его словам, они даже взяли молоток и гвоздодер, чтобы попасть внутрь.
У ребенка осколочные ранения руки, лобной части головы, брюшной полости. Выжил, потому что шел последним.
Напомним, трое мальчиков 13 - 14 лет погибли в результате взрыва МОН 30 сентября.
Как сообщили ДАН источники в правоохранительных органах ДНР, а районе инцидента не было позиций сил Республики, поэтому помешать подросткам зайти в опасную зону возможности уже не было. При этом по всей линии разграничения в указанном районе размещены информационные запрещающие указатели.