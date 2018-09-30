Шли в заброшенный дом. Почему горловские мальчики пошли в сторону передовой

30 Сент. 17:28 2018-09-30T17:39:52+03:00

Выживший во время взрыва мальчик рассказал о цели рокового похода

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Выживший в результате взрыва мины в районе Горловки 10-летний Тулуп Дмитрий свой поход на передовую объяснил желанием ребят посетить заброшенный дом. По его словам, они даже взяли молоток и гвоздодер, чтобы попасть внутрь.

У ребенка осколочные ранения руки, лобной части головы, брюшной полости. Выжил, потому что шел последним.

Напомним, трое мальчиков 13 - 14 лет погибли в результате взрыва МОН 30 сентября.

Как сообщили ДАН источники в правоохранительных органах ДНР, а районе инцидента не было позиций сил Республики, поэтому помешать подросткам зайти в опасную зону возможности уже не было. При этом по всей линии разграничения в указанном районе размещены информационные запрещающие указатели.