2018-09-30T16:47:42+03:00
Политика

В командовании ДНР назвали имена комбригов, виновных в обстрелах Республики

Даниил Безсонов назвал пятерых командиров бригад ВСУ, которые дали команду обстреливать территории ДНР
Цесанна АНТОНЕНКО
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Украинская армия ведёт постоянные обстрелы территории Донецкой Народной Республики на всех направлениях. Сегодня, 30 сентября, начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов назвал имена пяти командиров бригад Вооружённых сил Украины, которые дали приказ обстреливать ДНР.

— На Мариупольском направлении боевики 36-й бригады морской пехоты, по приказу Гнатова, выпустили по районам населенных пунктов Ленинское, Саханка, Сергеевка и Безыменное более девяноста мин, — сообщил Даниил Безсонов.

На Горловском направлении посёлок Зайцево подвергся обстрелу со стороны 72-й механизированной бригады под командованием Татуся.

На Донецком направлении огонь вёлся с позиций 92-й и 28-й механизированных бригад под командованием Кокорева и Марченко, а также 56-й мотопехотной бригады во главе с Ивановым.

Напомним, ранее мы сообщали, что за минувшие сутки украинская армия 16 раз нарушила режим прекращения огня.

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