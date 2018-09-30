Обстрелы в ДНР: ВСУ выпустили по территории Республики почти 300 боеприпасов

30 Сент. 10:51 2018-09-30T10:51:46+03:00

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Вооружённые силы Украины вновь не прекращают свои обстрелы в ДНР. В минувшие сутки по территории Республики 16 раз открывали огонь. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (Зайцево), Ясиноватая, Крутая Балка, Спартак, Лозовое, Александровка, Ленинское, Саханка, Сергеевка, Безыменное, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

По территории Донецкой Народной Республики было выпущено 287 единиц различных боеприпасов.

Жертв среди мирного населения Республики зафиксировано не было. Также не поступала информация о разрушениях домов или социального фонда.

Напомним, сутками ранее количество нарушений составило 26 раз.