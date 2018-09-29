Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки 26 раз нарушили «перемирие»

29 Сент. 10:41 2018-09-29T10:43:54+03:00

ВСУ в общей сложности выпустили по ДНР 350 боеприпасов

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ВСУ за прошедшие сутки 26 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

- Общее количество примененных ВСУ боеприпасов - 350 единиц, - сказал он.

ВСУ обстреляли районы поселков Зайцево, шахты имени Гагарина, Гольмовский, Доломитное, Ясиноватую, Крутую Балку, Александровку, Старомихайловку и Докучаевск. Также под огнем украинских силовиков оказались села Новая Таврия, Ленинское, Саханка и Коминтерново. Они применяли гранатометы, вооружение БТР и БМП, стрелковое оружие.