Цены в ДНР начали новый новогодний рывок

Цены на мясо растут быстрее, чем на другие продукты Фото: Олег УКЛАДОВ

«Комсомольская правда» продолжает мониторить цены перед праздником. Заметно, что население Республики готовится отметить Новый 2022 год на всю катушку. Отличие от прошлых лет – закупают не только деликатесы, но и картофель.

- Посмотрите, - говорит нам женщина, торгующая медом, на который цены стабильные, - Когда взлетели цены на картошку, кого только у нас на рынке (Привокзальном – ред.) не было! Даже депутаты, которые потом писали в Интернете, как они возмущены, и комиссии всякие, и налоговая. Понятно, что мы без картошки никуда! Но не ею же единой!

Женщина лет тридцати, отважно волокущая по накатанному автомобилями льды с рынка картошку – это примета именно уходящего года. Дончане хорошо помнят осенние «чудеса» с ростом цен на заветный клубень с последующим его исчезновением в продаже. Вот и принимают меры на случай повторения этой истории.

При этом цены на картофель пока стабильны – чего не скажешь о расценках на мясо, в особенности свинину и говядину. Буквально за неделю стоимость килограмма говядины (мякоть) дошла до 700 рублей за килограмм и это далеко не предел. Свинина подросла в цене на 50 р. И тоже не собирается останавливаться.

Вновь возник призрак дефицита – в разгар торгового дня уже к 10.00 говяжью печень найти сложно, но еще можно (хотя она тоже подорожала за неделю примерно на 100 руб.) Уже к одинадцати ее разбирают полностью.

Что касается свинины, то цены на рульку, приобретаемую для приготовления холодца, выросли пока незначительно и в продаже она есть. Но и закупают такое ближе к празднику, тогда цены и могут показать себя.

По поведению покупателей видно, что они опасаются роста цен на мандарины из Абхазии. Их закупают в невероятных объемах, хотя в домашних условиях сохранить их до конца праздничных каникул непросто.

Причина беспокойства понятна – продукция из Турции внезапно стала продаваться по 110-120 руб. за кило. Хотя еще неделю назад стоила как и абхазские мандарины – 55-70 в зависимости от качества.

Цены на грибы, сделавшие рывок первым, стабильно сохраняют позицию. Меньше чем за 280 килограмм кондиционных шампиньонов не купишь (в ноябре и за 180 отличные грибы найти не было проблемой).

Что касается деликатесов, вроде красной икры из Камчатке, законсервированной именно на Дальнем Востоке, то проблема остается той же, что и все годы войны – попробуй найти настоящую, а не подделку. И тут вопрос переплаты отходит на задний план.

Кстати, в ДНР работает горячая линия по контролю за ценами на социально значимые товары – лекарства и продовольствие.

Многоканальный номер – 386-77-77

«Феникс» – 470

Звонки принимаются с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45.

На анонимные звонки не реагируют. Нужно представиться, назвать местонахождение торговой точки и товар, цена на который кажется вам завышенной. Власти обещают принимать меры за выставление необоснованных цен.

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