«Прислали фото траурного венка для матери»: Сотрудники СБУ пытались завербовать защитника ЛНР, угрожая расправой над близким человеком

Владимира Галкина склоняли к предательству, угрожая его матери, проживающей на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Фото: ЛИЦ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), пытаясь завербовать военнослужащего Народной милиции ЛНР Владимира Галкина, прислали ему фото траурного венка для его матери, проживающей на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом защитник Республики рассказал на брифинге в Луганске.

Первый звонок от сотрудника украинской спецслужбы поступил Галкину весной этого года. Звонивший сообщил, что мать защитника ЛНР заболела коронавирусом и находится в тяжелом состоянии, у нет денег на лечение.

- Он рассказал, что ему известно о моем месте прохождения военной службы. Потом он начал шантажировать меня состоянием матери и необходимостью срочного медикаментозного лечения взамен на предоставление информации военного характера: сведения о личном составе, именах и номерах телефонов командиров, количестве техники, координаты дислокации частей и позиций, - рассказал Галкин.

Также сотрудник СБУ намекнул на то, что в случае отказа от предоставления интересующей его информации «развитие ситуации может быть радикальным». Через некоторое время он снова вышел на связь с военнослужащим НМ ЛНР, шантажируя его якобы ухудшением здоровья матери.

- На страницу в социальной сети моей жены поступило сообщение с аккаунта, зарегистрированного от имени моей матери, в котором указывалось, что она тяжело больна инфекционным заболеванием. Моя мать не пользуется интернетом, а уж тем более социальными сетями. Через время с того же аккаунта прислали фотографию похоронного венка с надписью «Надежде от любящего сына», - рассказал защитник Республики.

При этом его мать обнаружила траурный венок на крыльце ее дома.

- Она была сильно напугана, - добавил Галкин. - Также рассказала, что к ней приходили люди, которые угрожали ей физической расправой и принуждали повлиять на меня, чтобы я с ними связался. Потом они начали присылать мне на телефон угрозы в адрес матери. Позже у нас состоялся телефонный разговор, в котором они в ультимативной форме сообщили, что за отказ от предоставления интересующих их сведений, последствия для моей мамы будут еще хуже, чем ситуация с венком.

Защитнику ЛНР прислали фотографию похоронного венка с надписью «Надежде от любящего сына». Фото: ЛИЦ

Было очевидно, что сотрудники СБУ добивались сведений с целью совершения провокаций и террористических актов.

- Данные, которые они от меня хотели получить, могли быть использованы не только для диверсий и планирования физического устранения командиров. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, зачем нужны номера личных машин и места проживания: для того чтобы совершить диверсионно-террористический акт в быту. СБУ не остановят возможные жертвы среди гражданского населения, - заявил Галкин.

Он подчеркнул, что не хочет быть пособником украинских террористов. И хочет, чтобы мать оставили в покое, перестали угрожать.

Действия СБУ по вербовке военнослужащего Народной милиции ЛНР Владимира Галкина противоречат международным правовым нормам. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

- Действия противоречат международным нормам, международным стандартам и принципам. Международный акт, который в этой ситуации подходит, это Дополнительный протокол II 1977 года к Женевским конвенциям. Данные методы вербовки прямо запрещены, они нарушают все принципы, установленные международным сообществом, - сказала Сердюкова.

Она напомнила, что Украина как правопреемник УССР ратифицировала, в том числе, и упомянутый Дополнительный протокол.

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