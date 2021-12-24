В ДНР начнут принимать биоматериалы родственников пропавших без вести лиц с украинской стороны

Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова выступила с заявлением. Фото: ombudsman-dnr.ru

Родственники пропавших без вести лиц, проживающие на подконтрольной Украине территории, теперь могут бесплатно передать свой биоматериал для дальнейшего генетического исследования и ускорения процесса поиска родных на территорию Донецкой Народной Республики. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Она отметила, что на Украине доведенные до отчаяния семьи, чьи родственники пропали без вести в зоне вооруженного конфликта в Донбассе, уже восьмой год тщетно ждут адекватных действий от своего государства и вышли с протестной акцией под офис президента Зеленского. Но выполнять их требования Киев попросту отказывается.

В связи с этим специалисты Донецкой Народной Республики предложили им сдать образцы своего биоматериала для дальнейшего молекулярно-генетического исследования на территории ДНР.

- Процедура проводится на гуманитарной (безоплатной) основе, по личному заявлению родственника разыскиваемого лица, - сообщила омбудсмен.

По словам Дарьи Морозовой, родственники пропавших граждан могут сдать биоматериал в своем регионе, а после направить электронную копию ДНК-паспорта в адрес Межведомственной комиссии ДНР по розыску пропавших без вести и поиску мест захоронений останков погибших. Таким образом, увеличится вероятность подтверждения или исключения родства тех, кого они ищут.

Бесследное исчезновение людей - трагическое последствие вооруженного конфликта в Донбассе. Фото: ombudsman-dnr.ru

Кроме того, омбудсмен заявила, в январе 2022 года в Республиканском бюро судебно-медицинской экспертизы ДНР установят новое высокотехнологичное оборудование, которое поможет сделать интенсивней работу по розыску пропавших без вести лиц.

Читайте также

В Республиках Донбасса займутся совместными поисками захоронений жертв агрессии Украины

Для поиска пропавших без вести во время войны были созданы специальные межведомственные комиссии (подробнее)