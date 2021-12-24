Главная елка Донецка 2021-2022 зажгла свои огни: фоторепортаж

Главная елка Донецка зажгла свои огни Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

24 декабря в Донецке открыли главную елку Республики. Чтобы увидеть мгновенье, когда «зеленая красавица» засияет по-новому, на площади собралось немало горожан. Многие, несмотря на морозную погоду, пришли с детьми. Специально, чтобы согреть народ, недалеко от елки раздавали бесплатный чай, сделанный в огромном самоваре.

Уже перед открытием десятки людей облюбовали фотозоны, которые расположились на самой площади и прилегающей к ней территории. Многие композиции в этом году стали сюрпризом для жителей: огромный белый медведь, трон около главной сцены, инсталляция «2022» и множество мини-елок.

Фотозоны на площади Ленина порадовали дончан Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Фотозоны на площади Ленина порадовали дончан Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- В этом году много мест для фотографий! Очень хочется сфотографироваться везде, но иногда приходится выстоять в очереди из таких же желающих, - говорит студентка Ирина, которая пришла на площадь с компанией друзей и фотоаппаратом на шее.

Несколько часов жителей развлекали коллективы. Дончане и сами не уступали артистам в вокальном исполнении новогодних песен, исполняя их всей площадью хором, пританцовывая при этом то ли от холода, то ли от праздничного настроения.

На открытии главной елки собрались сотни людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Фотозоны на площади Ленина порадовали дончан Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Для нас по-настоящему важно почувствовать дух праздника, видеть улыбки на лицах у окружающих, - говорит дончанка Ирина Сергеевна. - Ежедневные обстрелы, сводки с фронта, постоянное напряжения из-за коронавируса... все это настолько нагнетает, что нам всем просто необходима разгрузка. Да и дети должны видеть мирные отблески, развлекаться и верить в чудеса.

По традиции перед тем, как на главной елке Республики зажглись огни, к жителям обратился глава города Алексей Кулемзин.

- Для всех нас новогодние праздники - это сказка, когда сбываются самые сокровенные мечты и свершаются чудеса. Пусть наступающий год будет радостным, сказочным, мирным, добрым, здоровым и благополучным, - пожелал градоначальник.

В этом году главную елку Республики впервые украсили светодиодной гжелью (разновидность русской народной росписи). Ее дополняют гирлянда и шары с колокольчиками. Использованы огни в трех цветах – синем, красном и белом.

Главная елка Донецка зажгла свои огни Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Главная елка Донецка зажгла свои огни Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Дончанам понравилась не только елка, но и общая световая композиция вокруг нее. На столбах по периметру площади расположены установки, с которых раздаются мощные лучи, то освещающие все вокруг, то соединяющиеся на праздничном дереве.

Народные гулянья по случаю новогодних праздников в Донецке продлятся с 24 декабря по 7 января.

Фотозоны на площади Ленина порадовали дончан Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Фотозоны на площади Ленина порадовали дончан Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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