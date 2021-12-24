Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 декабря 2021 19:11

Главная елка Донецка 2021-2022 зажгла свои огни: фоторепортаж

На площади Ленина собрались сотни дончан
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Главная елка Донецка зажгла свои огни

Главная елка Донецка зажгла свои огни

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

24 декабря в Донецке открыли главную елку Республики. Чтобы увидеть мгновенье, когда «зеленая красавица» засияет по-новому, на площади собралось немало горожан. Многие, несмотря на морозную погоду, пришли с детьми. Специально, чтобы согреть народ, недалеко от елки раздавали бесплатный чай, сделанный в огромном самоваре.

Уже перед открытием десятки людей облюбовали фотозоны, которые расположились на самой площади и прилегающей к ней территории. Многие композиции в этом году стали сюрпризом для жителей: огромный белый медведь, трон около главной сцены, инсталляция «2022» и множество мини-елок.

Фотозоны на площади Ленина порадовали дончан

Фотозоны на площади Ленина порадовали дончан

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Фотозоны на площади Ленина порадовали дончан

Фотозоны на площади Ленина порадовали дончан

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- В этом году много мест для фотографий! Очень хочется сфотографироваться везде, но иногда приходится выстоять в очереди из таких же желающих, - говорит студентка Ирина, которая пришла на площадь с компанией друзей и фотоаппаратом на шее.

Несколько часов жителей развлекали коллективы. Дончане и сами не уступали артистам в вокальном исполнении новогодних песен, исполняя их всей площадью хором, пританцовывая при этом то ли от холода, то ли от праздничного настроения.

На открытии главной елки собрались сотни людей

На открытии главной елки собрались сотни людей

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Фотозоны на площади Ленина порадовали дончан

Фотозоны на площади Ленина порадовали дончан

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Для нас по-настоящему важно почувствовать дух праздника, видеть улыбки на лицах у окружающих, - говорит дончанка Ирина Сергеевна. - Ежедневные обстрелы, сводки с фронта, постоянное напряжения из-за коронавируса... все это настолько нагнетает, что нам всем просто необходима разгрузка. Да и дети должны видеть мирные отблески, развлекаться и верить в чудеса.

По традиции перед тем, как на главной елке Республики зажглись огни, к жителям обратился глава города Алексей Кулемзин.

- Для всех нас новогодние праздники - это сказка, когда сбываются самые сокровенные мечты и свершаются чудеса. Пусть наступающий год будет радостным, сказочным, мирным, добрым, здоровым и благополучным, - пожелал градоначальник.

В этом году главную елку Республики впервые украсили светодиодной гжелью (разновидность русской народной росписи). Ее дополняют гирлянда и шары с колокольчиками. Использованы огни в трех цветах – синем, красном и белом.

Главная елка Донецка зажгла свои огни

Главная елка Донецка зажгла свои огни

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Главная елка Донецка зажгла свои огни

Главная елка Донецка зажгла свои огни

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Дончанам понравилась не только елка, но и общая световая композиция вокруг нее. На столбах по периметру площади расположены установки, с которых раздаются мощные лучи, то освещающие все вокруг, то соединяющиеся на праздничном дереве.

Народные гулянья по случаю новогодних праздников в Донецке продлятся с 24 декабря по 7 января.

Фотозоны на площади Ленина порадовали дончан

Фотозоны на площади Ленина порадовали дончан

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Фотозоны на площади Ленина порадовали дончан

Фотозоны на площади Ленина порадовали дончан

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Читайте также

Дворец молодежи «Юность» станет настоящим дворцом с лифтом и фонтанами. Вопрос один – когда?

Вопреки всему, разрушенный Украиной дворец, продолжает жить (подробнее)

Украинский кризис: Новости