Дворец молодежи «Юность» станет настоящим дворцом с лифтом и фонтанами. Вопрос один – когда?

Здесь могут заниматься одновременно более 2 тысяч детей. Ведь «Юность» всегда была не только концертной площадкой, но и мощной образовательной базой Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Дворец молодежи «Юность» - это воплощение духа Донбасса. Десять прямых попаданий непосредственно в само здание, три прилета рядом – так Украина доказывала свою любовь к Донбассу в 2014 году.

- Нас спасло только то, что это был август и все сотрудники еще находились в отпусках. Дежурная, которая была на тот момент в здании, три дня не могла говорить после пережитого. Мы до сих пор не понимаем – за что? Зачем понадобилось уничтожать здание, где занимаются дети? - задается вопросом заместитель директора «Юности» Гелена Ефимова.

Каким-то чудом тогда уцелели несущие конструкции (вот оно качество советских стройматериалов!), но который год пробита крыша, отсутствует отопление, а щиты прикрывают зияющие окна.

Тогда дончане все как один приходили на субботники и помогали разгребать тонны мусора в некогда самой престижной концертной площадке Донецка. Когда начинался очередной обстрел, заскакивали в здание, а потом снова продолжали носить разбитые снарядами окна и кирпичи.

Сцена дворца позволяет ездить по ней на автомобиле

Мы идем по разрушенному зданию дворца, любуюсь уцелевшими фресками, а Гелена рассказывает мне, какие звезды здесь раньше выступали.

Когда-то тут накануне нового года ставили горку для детворы Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Да, практически все, которые были в Советском Союзе, - она загибает замерзшие пальцы. – Лещенко, Кобзон, Леонтьев, Пугачева, Киркоров, Басков, а еще множество рок-групп. Какой спектакль сюда привозил Виктюк, используя уникальные возможности нашей сцены – если поднять пожарный занавес, пространство спортзала и концертного зала становится одним целым, а сцена такой величины, что по ней могут ездить даже машины!

Сотрудники «Юности» больше всего любили смотреть не сами концерты, которые, по сути, уже готовое шоу, а репетиционный процесс, ту изнанку, которая говорит о творчестве артиста куда больше.

Лепс оказался крайним

А последним (или крайним, как говорят в шахтерском Донбассе), кто собирался приехать в «Юность» на гастроли, был Григорий Лепс. Его гастроли несколько раз переносились в связи с нестабильной обстановкой, пока ехать ему оказалось некуда.

- А вот здесь в новогодние праздники стояла самая высокая елка Донецка, один из лестничных маршей превращался в горку, по которой с радостным хохотом каталась детвора, а сказочные персонажи всех развлекали, - Гелена обводит рукой просторный холл второго этажа.

На стенах - черные отметины от снарядов, даже видно, как они летели дугой, с потолка капает вода и гуляет такой свирепый сквозняк, что мы окончательно замерзаем и идем греться кофе в кабинет директора.

Главное не стены, а люди, которые в этих стенах работают

Виталий Цавкаев встречает нас в куртке, настолько холодно тут.

- Вспоминается первая встреча коллектива в 2014 году, все в растерянности. Мы собрались в уже разрушенном здании. Повсюду горы мусора, разбитые стекла. Я сказал, что каждый вправе принимать решение – остаться или уехать, но я для себя уже решил, никуда не еду, остаюсь. Я говорил эти слова и не был уверен, что прав. И вдруг мои коллеги начали аплодировать, вытирая слезы, - рассказывает Виталий Цавкаев, возглавляющий дворец 34 года, – Главное ведь не стены, нам удалось сохранить дух «Юности». Сегодня мы не только вернулись к практически довоенному количеству посетителей секций и кружков, но даже смогли открыть новые коллективы.

Виталий Цавкаев главной ценностью дворца назвал его коллектив, который остался верен «Юности» Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В «Юности» действуют 17 кружков, среди которых театр, вокал, хореография, рукоделие, декоративно-прикладное творчество. Вот только не все они пока работают на базе дворца молодежи, а ютятся по школам и клубам.

- Проектные работы по реконструкции Дворца молодежи «Юность» были готовы уже давно. А вот буквально на днях завершилась экспертиза этих работ. Проект обошелся в 18 млн рублей, деньги были выделены из резервного фонда главы ДНР. Если все будет, как мы мечтаем, это будет великолепное здание. Мы сохраним все основные помещения дворца, включая наш бассейн. Предполагаются лифты, чтобы заниматься здесь могли и люди с ограниченными возможностями. Само здание преобразится, а его «начинка» - освещение и звук - будут самыми современными. А вокруг дворца будет парк и прекрасный фонтан. Мы все очень ждем этого, - поделился руководитель.

Детство на паузе

Идем на звук голосов и попадаем на репетицию образцового вокального ансамбля «Надежда».

Гелена Ефимова говорит, что дворец пусть и без отопления, но согрет теплом сердец детворы Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Обогреваем залы калориферами и занимаемся. Учим музыкальную грамоту, правила вокала. И, конечно, мечтаем о больших концертах, уровень у нас соответствует, - рассказывает Валентина Грановская, которая преподает вокальные премудрости уже 45 лет.

Детвора говорит, что будут просить Деда Мороза восстановить дворец, чтобы было, где заниматься. На старика вся надежда.

На другом этаже занимается театр-студия «4 этаж», которая ни на один день не прервала репетиций. В зале с несколькими обогревателями ставят русскую классику и современных драматургов. В этом все дончане.

- Часто можно услышать, что можно с ремонтом «Юности» подождать, война, мол, не окончена, - рассуждает на прощание Гелена. - А скажите, можно ли подождать с врачеванием израненных душ жителей республики? Можно ли подождать с детством? У нас война почти 8 лет. А ведь это чье-то целое детство. Я только мечтаю об одном, чтобы успеть поработать в возрожденном дворце.

10 интересных фактов об истории Дворца молодежи «Юность»

1.В 60-е годы на месте ДМ «Юность» был котлован глубиной 15 метров, в котором в сезон дождей квакали лягушки.

2.Положил начало строительству первый секретарь Донецкого обкома Владимир Дегтярев.

3.За стройку взялся комсомол, а проект здания делал Московский институт санаторно-курортных заведений.

4.Чтобы ликвидировать котлован, землю туда свозили эшелонами, но даже сейчас с улицы Артема видна только верхняя часть здания.

5.На этапе фундамента деньги у комсомола окончились и за стройку принялась система профтехобразования.

6.Все строительство дворца обошлось чуть больше, чем 300 тысяч рублей.

7.Подобные «Юности» дворцы построены еще в двух городах СССР – Тольятти и Целиноград (позже -Астана, а сейчас – Нур-Султан). Дворцы отличаются только цветом и внутренней отделкой.

8.День рождения комсомола – 29 октября – стал в 1975 году днем торжественного открытия «Юности».

9.Концертный зал «Юности» на 1100 мест, спортивный зал на 450 мест, которые при желании становятся одним целым.

10.Чашу бассейна, из-за каких-то нарушений, пришлось незначительно уменьшить, поэтому в бассейне дворца нельзя проводить спортивные соревнования, но можно – синхронное плавание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эдуард Басурин: Забота о ребятишках – наша святая обязанность

На День Святого Николая в Донецкой филармонии прошла праздничная программа, где также присутствовали дети военнослужащих (подробности)