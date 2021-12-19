Эдуард Басурин: Забота о ребятишках – наша святая обязанность

Эдуард Александрович обнимает Богдана и Валерия. Мария Александровна привела детей на праздник, пока супруг несет службу на передовой Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

19 декабря на День Святого Николая в Донецкой государственной академической филармонии прошла праздничная программа для детей военнослужащих – действующих и погибших защитников Донецкой Народной Республики. Праздник для ребятишек по традиции организовали Управление Народной милиции и общественная организация «МЫ», которая помогает нуждающимся.

ЖИЗНЬ ПОД БОМБЕЖКАМИ

Жительница поселка Комарова (Курганка), что на севере Горловки, Надежда Попова приехала в филармонию с двумя дочерьми - 13-летней Алиной и 10-летней Марией.

Заместитель председателя Правления общественной организации «МЫ» Юлия Сафронова, Евгения и Алина их прифронтового района. Их папа подорвался на мине Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- На душе радостно, несмотря на то, что не выспались из-за очередного обстрела ВСУ, - рассказывает «КП» Алина Попова. - Украинские военные ночью «кошмарили», было слышно, как мины со свистом пролетают, в квартире от ударных волн дребезжали окна. Боюсь, что каждый наступающий день для нас может стать последним.

От их дома до украинских позиций менее километра. В прифронтовом поселке Комарова находится и школа №10, куда ходят девочки. Учебное заведение постоянно страдает от артударов ВСУ.

На День Святого Николая в Донецкой филармонии прошла праздничная программа. Фото: Юлия САФРОНОВА

Надежда Попова рассказала, что ее супруга не стало два года назад в Зайцево. В самом опасном поселке Горловки Дмитрий Попов погиб в блиндаже, отражая атаку противника. Дмитрий воевал с самого начала вооруженного конфликта в Донбассе. В 2014 году он пошел в ополчение добровольцем.

Первыми зрителями новогоднего музыкального шоу для всей семьи «Гранд-оркестр Дедов Морозов» стали дети военнослужащих Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ОРКЕСТР ИЗ ТРИДЦАТИ ДЕДОВ МОРОЗОВ

В фойе филармонии перед праздничной программой «Гранд-оркестр Дедов Морозов» заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин пообщался с детьми военнослужащих. Ребятишки с удовольствием фотографировались с Эдуардом Александровичем.

- Для нас дело чести устраивать праздники для детей. От нас, взрослых, зависит, насколько их детство будет счастливым, - сказал «КП» Эдуард Басурин.

На сцене детвору ожидали целых тридцать Дедов Морозов! Они порадовали игрой на духовых инструментах, под аккомпанемент которых актеры филармонии пели зажигательные песни из мультфильмов «Чип и Дейл спешат на помощь», «Ну, погоди!», «Бременские музыканты» и многих других.

С зала дети входили с горящими глазами. Их ждал еще один сюрприз от партнеров Народной милиции – общественной организации «МЫ». Ребятишек сводили в детский ресторан «ДонМак» на площади им. Ленина.

Дети из Горловки и Енакиево после посещения детского ресторана. Фото: Юлия САФРОНОВА

22 декабря военные ДНР вместе с волонтерами общественной организации «МЫ» поздравят детей-сирот и ребятишек, лишенных родительской заботы, в Республиканском специализированном доме ребенка. Там находятся дети от 0 до 4 лет.

- Мы всегда стараемся помочь не только детям наших военных, но и детям-сиротам, - сказал «КП» заместитель командира одного из батальонов Республики по работе с личным составом Сергей.

Ребятишек сводили в детский ресторан «ДонМак» на площади им. Ленина. Фото: Юлия САФРОНОВА

Очередная праздничная программа для детей военнослужащих состоится в Донецком кукольном театре на следующий день.

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