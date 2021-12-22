Лучше работники культуры ДНР получили награды и денежные призы

В ДНР отметили лучших работников культуры. Фото: Минкульт ДНР

В столице Донецкой Народной Республики подвели итоги года в области культуры. В ходе торжественного собрания лучшие работники отрасли получили награды. Об этом сообщили в министерстве культуры ДНР.

- Подводя итоги прошедшего года Русской культуры в Донбассе, в первую очередь хотелось бы отметить труд тех людей, без которых значимые мероприятия, направленные на популяризацию русской культуры и духовности, не состоялись бы, - сказал министр культуры Михаил Желтяков.

Михаил Васильевич отметил, что на протяжении года изо дня в день работники культуры прикладывали усилия для преумножения культурных и исторических традиций городов и районов Республики.

- Уверен, что и в дальнейшем ваш созидательный труд будет находить самый горячий отклик в сердцах жителей и гостей нашей Республики, - подчеркнул министр.

В ДНР отметили лучших работников культуры. Фото: Минкульт ДНР

Победителей конкурсов наградили дипломами и денежным вознаграждением в размере 50 тысяч рублей.

«Библиотекарь – лидер года» - библиограф 1 категории центральной городской библиотеки имени Горького города Макеевки - Мария Томилец;

«Лучший сельский библиотекарь» - заведующий Коньковской сельской библиотекой-филиалом Тельмановского района - Светлана Ермолаева;

«Лучший руководитель сельского клубного учреждения» - директор учреждения клуб «Досуг» поселка Зайцево - Людмила Леонова;

«Лучший руководитель сельского клубного формирования» - руководитель кружка декоративно-прикладного искусства «Вдохновение» в Седово - Елена Веско;

«Преподаватель года» (среди учреждений дополнительного образования сферы культуры) - преподаватель художественной школы Горловки - Наталья Миронова;

«Преподаватель года» - (среди учреждений среднего профессионального образования сферы культуры) - преподаватель Донецкого музыкального колледжа имени Сергея Прокофьева - Мария Виноградская.

- Также Почетными Грамотами Правительства ДНР наградили директора Шахтерского техникума кино и телевидения имени Александра Ханжонкова Жаннету Хроленок и преподавателя Донецкого художественного колледжа Ирину Кочанову, - рассказали в министерстве культуры Донецкой Народной Республики.

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