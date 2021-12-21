Пианистка Валентина Лисица в Донецке: «Мы с мужем не выступали в дуэте 14 лет! Теперь возвращаемся к любимому делу»

Новосозданный музей филармонии пополнился новым экспонатом, посмотреть на который можно до и после концерта. Александр Парецкий (справа) презентовал его Валентине и ее мужу - Алексею Кузнецову. Фото: личный архив Александра Парецкого

Всемирно известная пианистка Валентина Лисица впервые выступила в Донецке в дуэте с мужем. Перед концертом мы встретились с ней в столичной филармонии.

До выхода на сцену остается один час. Идут последние приготовления, Валентина репетирует. Музыка утихает, и Лисица спускается со сцены.

- Ваши преданные поклонники, - представляемся мы.

- Это точно, - отвечает Валентина. - Мы с вами встречаемся каждый раз, когда я приезжаю в Донецк.

Проходим в артистическую комнату.

МУЖ СИДЕЛ С РЕБЕНКОМ

- Часто выступаете с мужем? - спрашиваем. - В Донецке вы еще не выступали с ним в дуэте.

- Мы начинали профессиональную карьеру фортепианным дуэтом. Правда, познакомились за игрой в шахматы, это был наш общий интерес. Потом мы соревновались друг с другом в разных конкурсах, проводили много времени вместе. Когда нам нужно было готовиться к госэкзаменам, решили объединиться и стать дуэтом, потому что мы можем сидеть вместе, обожать друг друга и при этом заниматься.

Валентина Лисица рассказывает, что в 1992 году они с Алексеем Кузнецовым выиграли республиканский конкурс, а после этого отправились в Соединенные Штаты Америки на самый большой конкурс фортепианных дуэтов в мире.

- Мы там победили. Тогда как раз происходили все эти политические события. Всюду говорили, что мы принесли первую золотую медаль независимой Украине, - вспоминает музыкант. - Когда вернулись домой, отмечалась первая годовщина независимости. У организаторов концерта возникла сумасшедшая идея - спустить на вертолетах платформы с двумя роялями, где мы будем играть Рахманинова и Шопена. Этого не случилось из-за нелетной погоды. Мы выжили (смеется). Читала, что на тридцатую годовщину они хотели спускать на вертолете платформу, на которой будут танцевать гопак... Вот и весь прогресс Украины.

Музыканты покинули Киев после триумфа в Америке. Валентину и Алексея пригласили на обучение в Штаты.

- Так мы и стали американцами, из-за фортепианных дуэтов, - рассказывает Лисица. - У нас была карьера, мы играли. Репертуар был небольшим, чисто классическим. Потом нужно было разветвляться по каким-то другим отраслям. Так я и стала играть соло.

ЕЗДИТ С ПАСПОРТОМ ДНР

Еще одним поводом прекратить дуэтную деятельность стало рождение ребенка и казусный случай, который произошел во время концерта во Флориде.

- Мы этот случай вспоминаем с юмором. Сын первый раз отлучился от мамы и папы, ему было годика два, мы посадили его с няней в артистической комнате. Но уже когда диктор объявлял программу, услышали дикие вопли. Там шла борьба - ребенок сбегает от незнакомой тети в зал, но тетя берет его на руки и садится с ним в первый ряд. Мы начинаем играть, все идет хорошо, я ему подаю знаки, чтобы он сидел тихо. Публика смеется. Это все превращается в цирк.

Мы сыграли одну пьесу, сын поаплодировал. А потом начали играть вторую - и начались комментарии от него: «Это очень длинная музыка...», «Я хочу в туалет…» Мы больше не могли выйти на сцену, смеялись уже с того предвкушения борьбы с ребенком. Мы сдались. Я поехала играть в турне, а муж остался дома с сыном. Сейчас ему уже 16 лет.

Мы не играли в дуэте с мужем 14 лет! Не скажу, что в Донецке будем играть совместно впервые с того момента, потому что буквально месяц назад уже сыграли в Калуге. Можно сказать, что после долгого перерыва мы возвращаемся к делу, которое очень любили. Потому что дуэт - это совсем другое, чем играть соло или с оркестром. Это камерная музыка, но она имеет еще и хитрость, потому что, пожалуй, самая сложная - мы играем молоточками и в долю секунды нужно ударить по ним одновременно.

- Все это время муж выступал где-то?

- Он не выступал ни разу, но мы работаем в команде. Это как в Формуле-1: один человек ведет болид, но там есть еще люди, которые меняют колеса, - это целый коллектив, без которого пилот никуда не поедет, он останется на лысых шинах через считанные минуты. У нас также. Муж научился не только настраивать инструменты и чинить, но и записывать звук. Теперь он работает, как полноценный, профессиональный звукоинженер.

- У вас в планах возобновить дуэтную деятельность?

- Да. Благо, есть возможность.

Валентина Лисица получила паспорт ДНР. Фото: Администрация Главы ДНР

- Когда мы в прошлый раз с вами общались, буквально на следующий день вы стали гражданкой Донецкой Народной Республики. Как отреагировали на это вы сами и какая реакция была в тех странах, куда вы ездите?

- Я езжу с паспортом Республики. Теперь у меня еще и такая просветительская деятельность. У людей интересная реакция. В первый раз поехала в Болгарию, как раз попробовала по новому паспорту выехать из Москвы. Мне пришлось долго объяснять в Шереметьево, что это за паспорт и показывать указ Президента России о признании этих документов. Уже когда встретилась с оркестром, пришли ребята с радио и говорят с восторгом: «Мы слышали, что вы получили гражданство! Покажите паспорт?» Мы все фотографировались, людям было интересно.

В Шереметьево я уже всех предупредила и теперь езжу совершенно спокойно. Сейчас мне пришлось играть концерт в Ереване и ехать через Краснодар сюда. И вот в аэропорту Краснодара продержали меня на паспортном контроле три часа, допрашивали, куда-то звонили. Мы думали, что сюда приедем где-то в полночь, а получилось, что приехали уже впритык к репетиции - к 11 часам.

Самое интересное было, когда приехали на границу России с Республикой, я впервые почувствовала себя «белым» человеком по сравнению с мужем. У меня проверка документов заняла полминуты, а у него паспорт американский и российский вид на жительство, который он только получил. Его повели допрашивать. Причем допрашивал его тот же человек, который уже делал это в прошлый раз. Они друг друга вспомнили, но все нужно было напечатать и заполнить. Так я прошла здесь границу без проблем, а американца задержали.

В МУЗЕЕ ПОЯВИЛСЯ СЛЕПОК РУК ПИАНИСТКИ

- В музее филармонии появился новый экспонат - слепок ваших рук.

- Самое лучшее, что это даже не сами руки, а фотография меня с тазиком, когда мы делали этот экспонат. Они взяли контейнер, замешали массу индустриальным миксером и сказали, чтобы я туда опустила ручки и ждала, пока застынет. А когда застыло, я пошутила: вы, наверное, меня так и оставите с этим куском цемента на руках и будете спрашивать, что захотите, все скажу. Это было во время прошлого визита.

Слепок рук пианистки Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Кто предложил сделать такой замечательный экспонат?

- Тот, кто заведует этим музеем. Они на мне это в первый раз испытывали. Там стоят только мои ручки, больше других нет. А делали в этой артистической. Они пришли, замесили смесь, потом прочитали инструкцию (смеется). Для меня это интересный опыт.

- Знаем, что в Донецке пишут ваш портрет. Еще не видели его?

- Нет, еще не видела, но думаю, что это случится уже во время следующего моего визита.

Вот так создавался экспонат Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Раньше вам дарили ваши портреты?

- Поклонники, дети рисуют часто. Присылают мне. У кого-то лучше получается, у кого-то хуже. Обычно списывают с фотографий, и иногда получается такой абстрактный сюрреализм. Но настоящего портрета никогда не было. Интересно, что получится.

- Вы с сыном приехали?

- Нет, в этот раз сын остался в Италии. Это он уже второй раз самостоятельно сам дома. Знаете, главная причина, у всех на уме и в устах - это война. Мы не знаем, что может произойти. С той стороны подогревают до такой степени, что это прямо истерика настоящая. А в такой истерике неизвестно, что может произойти. Кто-то может спустить курок. Мы ему сказали, что он уже взрослый и должен все понимать. Вдруг мы тут застрянем, мало ли что может случиться.

«ВСЕ ГОВОРЯТ О ВОЙНЕ»

- Что сейчас говорят в Европе о ситуации в Донбассе?

- Одно дело, что говорят в прессе, другое - что видят люди. Помню, что такой уровень истерии, когда пугают народ, был как раз перед войной в Ираке. Причем тогда мы только получили американское гражданство и были прям американцами. Сейчас происходит подобное, людей запугивают.

- Люди еще не начали понимать, что это делается умышленно?

- За это время они уже научились отличать ложь от правды. Вот недавно тиражировалась информация, что 79 процентов украинцев считают россиян врагами. Много людей возмущались, что это за статистика? Зачем ее публиковали? Где ее взяли? У многих украинцев есть родственники в России, люди ездят на заработки и знают правду. Поэтому эти связи пытаются более тщательно разорвать. Это не ненависть, а жуткая зависть. Что сосед оказался в лучшей ситуации, и там все улучшается.

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