Коронавирус в ДНР, последние новости на 15 декабря 2021 года: Лечатся от COVID-19 в Республике 3 634 человека

За сутки в Республике у 64 пациентов выявили воспаление легких Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирус в ДНР выявили у 115 222 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- За прошедшие сутки специалисты провели 1 615 лабораторных исследований. По их результатам COVID-19 выявили у 316 пациентов, а у 137 человек коронавирус установили клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава.

За прошедшие сутки были сняты с учета после выздоровления 694 пациента, 16 - скончались.

По данным Минздрава, на сегодня в ДНР выздоровели 102 770 человек, продолжают лечение - 3634, не перенесли болезнь - 8818.

За сутки в Республике у 64 пациентов выявили воспаление легких.

- Это на 9 больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 39 человек. Всего на лечении находится 1190 пациентов с пневмониями, из них 753 - на кислородной поддержке (плюс 15 за сутки), - говорится в сообщении.

Всего с 18 марта 2021 года выявлено 2255 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах. И помните, что вакцинация - самый надежный способ защитить себя. У привитых, даже если они заразятся, заболевание обычно протекает легче.

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