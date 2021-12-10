Как сотрудники СБУ наживаются на пенсионерах из республик Донбасса

Сергей Костоглотов поведал, как стал на Украине «мошенником». Фото: Скриншот видео МГБ ДНР

История, которая приключилась на Украине с 59-летним пенсионером из Макеевки Сергеем Костоглотовым, тянет на криминальный детектив. Взявшись помогать соотечественникам с получением пенсий, мужчина оказался в руках сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые быстро состряпали дело о мошенничестве. В итоге пострадал не только Костоглотов, но и десятки пожилых людей.

В украинских СМИ периодически появляются отчеты СБУ о поимке «аферистов», которые якобы наживаются на пенсиях жителей ДНР и ЛНР. Часто в схемах участвуют сотрудники Пенсионного фонда, соцзащиты и «Ощадбанка». В ходе обысков изымаются сотни тысяч гривен, и даже миллионы. Десятки банковских карт. Задерживаются «махинаторы». И… как правило, эти поначалу громкие уголовные дела рассыпаются и редко заканчиваются серьезным приговором суда. А пенсионеры из ДНР и ЛНР так и не получают назад свои деньги и банковские карты.

Что на самом деле происходит – об этом рассказали в Министерстве государственной безопасности ДНР. На конкретном примере.

- МГБ Республики постоянно фиксирует факты должностных преступлений и фальсификаций материалов уголовных судопроизводств представителями СБУ и правоохранительных органов Украины, - сообщил пресс-офицер МГБ ДНР Михаил Попов.

ПОПУЛЯРНЫЙ БИЗНЕС

В 2015 году Сергей Костоглотов обосновался в Бердянске – подальше от войны. Там занялся ставшим популярным бизнесом – помогал получать пенсионные выплаты жителям ДНР. На эту «копеечку» от сделок жил.

Постепенно бизнес дорос до более высокого уровня, чем просто снятие денег с карт и доставка их в Республику. Костоглотов мог решать проблемы в переоформлении пенсий без фактического выезда пожилых жителей на территорию Украины и непосредственного присутствия в отделениях Пенсионного фонда.

Кстати, подобного рода объявлениями обклеены все информационные доски и столбы в Донецке и в других городах республик Донбасса. Бизнес процветает. Да и пенсионеров он устраивает. Если подсчитать затраты на поездки на «ту сторону», то выгода конкретная выходит. Плюс можно сберечь здоровье и сохранить нервы.

Общеизвестно, что для получения пенсий пожилые люди из республик должны сначала временно зарегистрироваться у кого-то на дому на подконтрольной Киеву территории, получить справку переселенца, а потом еще проходить идентификацию и верификацию (раз в два месяца и в полгода соответственно) по месту жительства и в «Ощадбанке». В такие вот идиотские рамки поставила жителей Донбасса украинская власть.

На Украине в ходе обысков у «помощников пенсионеров» изымают сотни тысяч гривен и десятки банковских карт. Фото: СБУ

ДЕЛО О «МОШЕННИЧЕСТВЕ»

В марте 2016 года к Костоглотову пришли с обыском сотрудники полиции и СБУ. Нашли рубли и гривны (всего на сумму 364 тысячи гривен) и карточки «Ощадбанка», которые принадлежали жителям ДНР. Сергей попытался откупиться – предложил сотруднику Бердянского горотдела СБУ Денису Дробахину забрать все деньги и… разойтись по-мирному.

- Но он отказал, сказал, что дело слишком громкое, - вспоминает Костоглотов.

В итоге возбудили уголовное дело по статье 190 УК Украины «Мошенничество». С учетом крупных объемов денежных операций «помощнику пенсионеров» светило от трех до восьми лет лишения свободы. Костоглотова не стали арестовывать - отпустили под подписку о невыезде.

Пытаясь избежать уголовного преследования, Сергей выехал на территорию ДНР. В Макеевке мужчина познакомился с женщиной из Краматорска (находится на подконтрольной Киеву территории). А в октябре выехал в ее город для проживания.

Костоглотов не рассказывает, продолжал ли заниматься в Краматорске ставшим для него привычным бизнесом. Но периодически – раз в три-четыре месяца – ездил на родину.

ПОДЕЛИЛИ ДЕНЬГИ «ПО-БРАТСКИ»

В августе 2018 года при пересечении украинского пункта пропуска «Майорск» мужчину задержали и отправили аж… в Бердянск, в следственный изолятор.

- Утром пришел Дробахин и спросил, в силе ли наш договор, - говорит Костоглотов.

Макеевчанин согласился – куда ж деваться. Из изолятора поехали в суд. Там избрали меру пресечения – домашний арест. Оттуда сотрудник СБУ на своей машине повез Сергея к следователю. Тот выдал под расписку рубли и гривны, которые были изъяты при задержании в 2016 году.

В машине Дробахин поделил деньги «по-братски» - 100 тысяч рублей отдал Костоглотову, а гривны забрал себе.

После этого макеевчанин дожидался решения суда, уже не предпринимая попыток уехать из Бердянска. В декабре 2018 года Сергея приговорили к 2 годам условно. Хотя в областном апелляционном суде в Запорожье возник вопрос – почему так мало дали? Как утверждает мужчина, «потом разобрались». Мол, нет заявлений от потерпевших. Направили дело в Бердянск на пересмотр. Там в августе 2020 года оставили приговор без изменения.

Костоглотов не рассказывает, как он уладил проблемы с клиентами. Кстати, доверяя свои карты посредникам, пожилые люди рискуют их лишиться вместе с деньгами. В случае задержания «помощников» на Украине. Теоретически можно поехать на «ту сторону», заявить в полицию, дождаться решения суда и получить карту с деньгами. На самом деле это чревато большими неприятностями, шантажом со стороны сотрудников СБУ. И даже попыткой вербовки. Жители Донбасса это понимают. Вот почему в деле «мошенника» Костоглотова не было потерпевших.

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