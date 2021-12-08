Коронавирус в ДНР, последние новости на 8 декабря 2021 года: За сутки почти 1400 жителей Республики вылечились от COVID-19

Во всех прививочных пунктах имеется вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт» для иммунизации жителей Республики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 577 жителей, еще 58 - пневмонией. 54 человека умерли от опасной инфекции. За это время 1397 жителей были выписаны после выздоровления от COVID-19.

- Проведено 1742 исследования, из них выявлено 447 случаев заболевания (25,7 %) и у 130 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 112540. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находится 4929 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 99017. Летальных случаев – 8594.

За сутки выявлено 58 случаев пневмонии, на 12 случаев меньше, чем за предыдущий день. 31 человек госпитализирован. Всего на лечении 1364 пациента с пневмониями, из них 948 на кислородной поддержке (+13 за сутки).

Также в Минздраве отметили, что с 18 марта 2021 года выявлено 2255 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

Тем временем, во всех прививочных пунктах имеется вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт» для иммунизации жителей Республики. В Минздраве ДНР отметили, что иммунизация однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» позволит сократить сроки вакцинации и ускорить формирование коллективного иммунитета. Через месяц после прививки будет выработан максимально возможный уровень антител.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донецкую «Шлаколечебницу» предложили назвать именем знаменитого хирурга Константина Скворцова

По случаю полуторавекового юбилея старейшей больницы сотрудников ЦГКБ №6 наградили (подробнее)