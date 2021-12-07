Коронавирус в ДНР, последние новости на 7 декабря 2021 года: Число больных COVID-19 в Республике снова растет

За сутки медики выявили у 70 больных пневмонию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецкой Народной Республике сообщили о новых случаях заражения жителей коронавирусной инфекцией. Свежие данные за прошедшие три дня предоставил Минздрав.

По данным ведомства, на утро вторника, 7 декабря, число новых пациентов с коронавирусом составило 990 человек. Напомним, что в воскресенье и понедельник исследований на COVID-19 в лабораториях не проводили.

При этом за прошедшие сутки медики выявили у 70 больных пневмонию, из них в медучреждения госпитализировали 49 человек.

- В данный момент на территории ДНР зарегистрированы 111963 подтвержденных случая заболевания Covid -19. Лечение проходят 5803 пациента, а 97620 человек уже пролечились и были выписаны из больниц после выздоровления, - рассказали в министерстве здравоохранения.

Также в Республике с начала пандемии были зафиксированы 8540 случаев смерти пациентов вследствие осложненного протекания болезни.

Тем временем врачи отмечают, что число больных растет опасными темпами и вакцинация остается единственным выходом из сложившейся ситуации. По сообщению властей, более 225000 жителей ДНР уже прошли процедуру и получили справки с QR-кодом. Но желающих прививаться намного больше – ведь справка позволяет посещать общественные места, что важно для молодежи, а людей преклонного возраста беспокоит риск осложнений ковида.

- Болеют люди, что сказать, сами все видим. Врачи обычного терапевтического профиля даже руководящие документы Минздрава не успевают толком изучить. Прививку нужно делать обязательно, особенно людям с ослабленным здоровьем, - считает врач-терапевт высшей категории Тамара Романова.

В амбулаториях на прививки снова выстроились очереди Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Напомним, что справки о вакцинации от COVID-19 выдаются во всех прививочных пунктах Донецкой Народной Республики.

Тем временем, в амбулаториях на прививки снова выстроились очереди. Медики с этим ничего не могут поделать.

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