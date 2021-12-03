ДНР и ЛНР предлагают Киеву задействовать конкретные шаги по обеспечению перемирия

Сейчас бойцы ВСУ пользуются отменой запрета на обстрелы. Фото: штаб «ООС»

Донецкая и Луганская Народные Республики предлагают участникам Контактной группы принять совместное заявление об обеспечении реализации дополнительных мер усиления режима прекращения огня, где будут предусмотрены конкретные шаги по возвращению Украины к исполнению мирных договоренностей. Об этом сообщили представители делегации ДНР на переговорной площадке в Минске.

- Бездействие официального Киева на переговорах, а также нарастающая агрессия ВСУ в отношении Донбасса довели кризис до критической отметки. Эскалация должна быть прекращена дипломатическим методом. В связи с этим нами был разработан и направлен участникам для дальнейшего согласования проект заявления Контактной группы о механизмах обеспечения реализации Мер по усилению перемирия от 22 июля 2020 года, - пояснили они.

Уже восьмой год подряд Донбасс находится под прицелом Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Республики предлагают Киеву конкретные шаги, которые необходимо предпринять для предотвращения эскалации, в том числе необходимости открывать ответный огонь. К таким они отнесли официальное опровержение украинской стороной заявлений командования ВСУ о дозволенности солдатам открывать огонь на их усмотрение, запуск механизма верификации и предупреждения нарушений перемирия путем прямого взаимодействия с республиками.

В делегации убеждены, что принятие такого заявления позволит стабилизировать ситуацию и вернуться к «предметному диалогу на треке безопасности». Предполагается, что рассмотрение вопроса состоится во вторник, 7 декабря, на ближайшем заседании подгруппы по безопасности.

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