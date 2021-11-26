Первый снег в Донецке: фоторепортаж

В Донецке 26 ноября выпал первый снег Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Утром 26 ноября Донецк припорошило снегом. Улицы города на несколько часов покрыло небольшим слоем снежка. На смену уходящей осени приходит зима, а вместе с ней и новогоднее настроение.

Кстати, в прошлом году первый снег выпал 17 ноября.

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Последние осенние дни в Донецке: фоторепортаж

Несмотря на морозную погоду, в столице Республике прекрасная погода (подробнее)