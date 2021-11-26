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Общество26 ноября 2021 11:00

Первый снег в Донецке: фоторепортаж

26 ноября 2021 года столицу Республики припорошило снегом
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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В Донецке 26 ноября выпал первый снег

В Донецке 26 ноября выпал первый снег

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Утром 26 ноября Донецк припорошило снегом. Улицы города на несколько часов покрыло небольшим слоем снежка. На смену уходящей осени приходит зима, а вместе с ней и новогоднее настроение.

Кстати, в прошлом году первый снег выпал 17 ноября.

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года

Первый снег в Донецке 26 ноября 2021 года

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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