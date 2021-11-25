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Общество25 ноября 2021 16:00

Советник по здравоохранению Главы ДНР Ольга Долгошапко – о мудрости основателя города Донецка: Джон Юз больницу построил раньше, чем завод стал выплавлять металл

Ольга Николаевна рассказала, почему первым рабочим местом выбрала заводскую больницу
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Ольга Доглошапко

Ольга Доглошапко

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Советник по здравоохранению Главы ДНР Ольга Долгошапко свою трудовую деятельность начинала в хирургическом отделении центральной городской клинической больницы №6 Донецка.

«НЕ БЫЛО СОМНЕНИЙ, КУДА ИДТИ РАБОТАТЬ»

- Почему ЦГКБ №6? Я там проходила практику, еще будучи студенткой Донецкого медицинского училища, в конце 70-х годов. Мне понравилась и сама больница, и коллектив хирургического отделения, и его заведующий Константин Константинович Скворцов. О первом рабочем коллективе у меня остались самые приятные воспоминания! – рассказывает Ольга Долгошапко.

Хирургическое отделение ЦГКБ № 6 дежурило через день по всему Донецку. Ольга Николаевна прошла в нем хорошую школу оказания медсестринской помощи. Она работала медсестрой и на посту, и в манипуляционном кабинете, и непосредственно в операционной. В конце 70 – начале 80-х годов среднего медперсонала не хватало, медсестры получали небольшую зарплату – всего 80 рублей.

В корпусе терапии, хирургии и урологии теперь спасают от ковидных пневмоний. Сейчас все стационары больницы работают как единая госпитальная база

В корпусе терапии, хирургии и урологии теперь спасают от ковидных пневмоний. Сейчас все стационары больницы работают как единая госпитальная база

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

После окончания медучилища, у Ольга Долгошапко не было сомнений, куда ей идти работать.

- В городском отделе здравоохранения мне предлагали работу в областной центральной клинической больнице (ОЦКБ), больнице им. Калинина и ЦГКБ №1 Донецка. Но, как жительница Ленинского района, я выбрала свою родную больницу – «Шлаколечебницу».

ВСТРЕТИЛА НОВЫЙ ГОД В ОПЕРАЦИОННОЙ

Ольга Николаевна вспомнила, как встретила Новый 1981-й год на работе. Тогда во главе дежурной бригады был сам Константин Скворцов.

- Мы накрыли стол в ординаторской, готовились встретить Новый год. Без пятнадцати двенадцать «скорая» привозит нам пациента с прободной язвой. Хирурги поднимаются и идут готовиться к операции. Мы больного подали в операционную без пяти двенадцать. Константин Константинович провел уникальную операцию, которая длилась больше трех часов. Он перевязал веточки блуждающего нерва, чтобы уменьшить раздражение нервных окончаний, идущих к язве. Благодаря этому язва быстрее рубцуется и пациент поправляется.

Знаменитый хирург Константин Скворцов отдал хирургии 65 лет своей жизни, из них 55 лет – возглавлял хирургическое отделение. Он оперировал на всех органах. Первым в Донецке освоил многие операции, в том числе с применением эндоскопа.

Константин Константинович в прошлом году умер от последствий ковида.

- Коллеги за него боролись в ЦГКБ №1 Донецка. Мы все молились, но, к сожалению, его не стало, - рассказывает Ольга Николаевна.

Сейчас большинство сотрудников ЦГКБ № 6 работают в «красной зоне». Фото: ЦГКБ №6 г. Донецка

Сейчас большинство сотрудников ЦГКБ № 6 работают в «красной зоне». Фото: ЦГКБ №6 г. Донецка

МУДРЫЙ ПОДХОД

Так вот, в 1981 году Ольга Долгошапко поступила в Донецкий государственный медицинский институт (ныне – национальный медицинский университет). И, будучи студенткой, продолжала работать в дружном коллективе хирургического отделения еще два года.

Ольгу Николаевну поразила глобальность мышления основателя Донецка Джона Юза.

- Он понимал, что больницу нужно открыть раньше, чем заработает металлургический завод. Так, лечебное учреждение освятили 7 декабря 1871 года, а сам завод стал выплавлять металл немного позже - в январе 1872 года, - говорит Ольга Долгошапко.

БОЛЬНИЦА ДОСТОЙНА САМОЙ ВЫСОКОЙ НАГРАДЫ

Второй год медики ЦГКБ №6 города Донецка борются с коронавирусом. Одна из первых госпитальных баз для лечения пациентов с COVID-19 и коронавирусными пневмониями было открыта там в геронтологическом отделении. Ольга Долгошапко поздравила с 150-летним юбилеем весь коллектив «Шлаколечебницы»:

- Хочу сказать спасибо руководству больницы. У меня главным врачом был Анатолий Иванович Бабенко. Хочу поклониться ему до земли за свою медицинскую юность и за то, что он был не только организатором лечебного процесса, но и оперирующим хирургом. Я увидела, каким должен быть настоящий руководитель.

Поздравляю весь коллектив центральной городской клинической больницы №6 Донецка с этим замечательным юбилеем! Очень жаль, что сейчас пандемия коронавируса и она мешает провести праздник в полной мере. Мы хотели бы его сделать красивым, праздником для всей Республики. Но, к сожалению, пока мы не можем себе такого позволить. Еще и по той причине, что большинство сотрудников находится на своих рабочих местах, спасая людей от ковида. Многие из них болеют, а некоторые умираю на своих боевых постах.

Желаю всем коллегам крепкого здоровья, выдержать это испытание. Уверена, что коллектив выдержит его с честью. Мира, благополучия семьям, хорошего материального достатка, достойного их труда. И очень хочется пожелать, чтобы коллектив еще не один юбилей встретил, и такие юбилеи повторялись, как говорится, до скончания века. Это больница достойна самой-самой высокой награды. Низкий поклон от всех спасенных в этой больнице, от имени всех их родственников. С юбилеем!

СПРАВКА «КП»

Больница Новороссийского общества (ныне - ЦГКБ №6 Донецка) была открыта в Юзовке (первое название столицы шахтерского края) в 1871 году. В трех комнатах-палатах размещалось 12 коек для больных, в трех других – врачебный и процедурный кабинеты. Располагалась больница в районе мартеновского цеха металлургического завода «Новороссийского общества каменноугольного, железного и рельсового производства». В 1880 году там работали доктор и фельдшер. На сегодня ЦГКБ №6 Донецка – крупная многопрофильная клиника, база для обучения будущих медиков. В «Шлаколечебнице» (такое название за больницей закрепилось в народе) находятся кафедры терапии, хирургии, неврологии, акушерств и гинекологии Донецкого государственного медицинского университета имени М. Горького.

О том, что больница была заложена Джоном Юзом, напоминают развалины старого особняка из красного кирпича. Это знаменитый дом Юзов. Теперь он находится за оградой лечебного учреждения и имеет плачевный вид.

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