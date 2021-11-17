В республиках Донбасса принимают документы на СНИЛС и запись на портале Госуслуг только при подаче заявления на гражданство России

Жители ДНР и ЛНР, имеющие гражданство Российской Федерации, теперь должны обращаться в регистрирующие органы РФ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Миграционные службы ДНР и ЛНР будут принимать документы на оформление страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и получение доступа к учетной записи на портале Госуслуг только при подаче заявления на российское гражданство. Об этом сообщили в МВД республик Донбасса.

- В связи с тем, что основное количество граждан РФ, проживающих на территории ДНР, оформили СНИЛС и доступ к ЕСИА, с целью оптимизации работы Миграционной службы МВД и улучшения эффективности других услуг с 15 ноября территориальные подразделения МС осуществляют прием документов на оформление СНИЛС и регистрацию на государственном портале Госуслуги исключительно при подаче заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации, – сказано в сообщении МВД ДНР.

Напомним, что в ДНР Миграционная служба принимала заявления на СНИЛС и доступ к порталу Госуслуг с 26 июня. По последним данным, таким образом свыше 230 тысяч жителей подали заявления.

Одновременно с ДНР прекратили эту процедуру и в соседней республике – ЛНР. В МВД Республике объяснили это решение уменьшением количества обращений в отделения Миграционной службы. Это связано с тем, что многие жители Республики уже получили СНИЛС и имеют подтвержденную учетную запись на Госуслугах.

- Жители ЛНР, имеющие гражданство Российской Федерации, желающие оформить СНИЛС и получить подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги РФ», могут сделать это только путем личного обращения в Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) или отделения Пенсионного фонда (ПФР) РФ на территории Российской Федерации, – проинформировали в МВД ЛНР.

При этом процедура оформления СНИЛС и подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуги РФ» не изменилась для лиц, не имеющих российского гражданства. Прием документов продолжит осуществляться в ранее установленном порядке одновременно с подачей документов на получение гражданства Российской Федерации.

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