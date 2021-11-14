Коронавирус в ДНР, последние новости на 14 ноября 2021 года: За все время в Республике от COVID-19 выздоровели больше 70 тысяч человек

За сутки в Республике у 111 человек выявили пневмонии Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За все время коронавирус в ДНР выявили у 96 942 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- 13 ноября исследования по выявлению новых случаев инфицирования не проводились, - говорится в сообщении Минздрава.

За сутки в Республике у 111 человек выявили пневмонии.

- Это на 22 случая меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 68. Всего на лечении 2821 пациентов с пневмониями, из них 1581 - на кислородной поддержке (плюс 40 за сутки), - говорится в сообщении. Всего с 18 марта 2021 года выявлено 2255 пациентов, ранее переболевших Covid-19.

По данным Минздрава, сейчас в ДНР на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 18 691 пациент, выписаны – 70 807 человек, умерли – 7 444.

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения ДНР настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Состояние пятерых детей из Моспино, отравившихся угарным газом, средней тяжести

Пострадавших отвезли в лечебные учреждения (подробнее)