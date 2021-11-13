«Вы – опора нашей страны!» Глава ДНР поздравил Народную милицию с седьмой годовщиной

Денис Пушилин наградил отличившихся защитников Республики. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 13 ноября, Глава ДНР, Верховный главнокомандующий Денис Пушилин принял участие в торжественном мероприятии, посвященном седьмой годовщине создания Народной милиции, и вручил отличившимся военнослужащим государственные награды. Об этом сообщили в пресс-службе Главы ДНР

27 военнослужащих получили государственные награды: медали «За отвагу», знаки отличия «За заслуги перед ДНР» II и III степени, «Георгиевский крест» III и IV степени.

Посмертно медалью «За отвагу» награжден Олег Александрович Ткаченко, награда была вручена его матери. Кроме того, благодарность Главы ДНР за безупречную службу в рядах Народной милиции объявлена шестерым бойцам.

- Вы – опора нашей страны. Благодаря вашей доблести и героизму Донбасс отстоял свой выбор, отстоял свое право на самоопределение. До 2014 года многие из вас были людьми мирных профессий. Но в экстремальных условиях за рекордные сроки стали силой, способной противостоять вооруженной агрессии украинских неонацистов, – обратился Денис Пушилин к защитникам Республики.

Военнослужащим вручили медали «За отвагу», знаки отличия «За заслуги перед ДНР» и «Георгиевский крест». Фото: АГ ДНР

Денис Пушилин подчеркнул, что военнослужащие Республики сражаются за Русский мир, за ценности русского народа – правду и справедливость. Он отметил, что сегодня государственные награды получают настоящие герои и поблагодарил военных за мужество, верность Родине, защиту наших жителей.

На торжестве присутствовали начальник Управления Народной милиции Денис Синенков и заместитель начальника УНМ Эдуард Басурин.

Напомним, Народная милиция ДНР начала свое формирование в октябре 2014 года из отрядов народного ополчения, сражавшихся с противником в Славянске и Краматорске, на Саур-Могиле, в Снежном, Торезе, Иловайске, Горловке, Енакиево, Ясиноватой и Донецке. 12 ноября 2014 года формирование было завершено.

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