Коронавирус в ДНР, последние новости на 13 ноября 2021 года: За сутки почти 700 жителей Республики вылечились от COVID-19

В ноябре в ДНР ожидается поставка двухкомпонентной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» торговой марки «Спутник V» и вакцины «Спутник Лайт» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 1469 жителей, еще 133 - пневмонией. 60 человек умерли от опасной инфекции. За это время 697 жителей были выписаны после выздоровления от COVID-19.

- Проведено 3342 исследования, из них выявлено 1376 случаев заболевания (41,2 %) и у 93 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 96942. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находится 18691 житель. Общее число выписавшихся после излечения – 70807. Летальных случаев – 7444.

За сутки выявлено 133 случая пневмонии, на 27 случаев меньше, чем за предыдущий день. 84 человека госпитализировано. Всего на лечении 2753 пациента с пневмониями, из них 1597 на кислородной поддержке (+43 за сутки).

Также в Минздраве отметили, что с 18 марта 2021 года выявлено 2255 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

Тем временем, в ноябре в ДНР ожидается поставка двухкомпонентной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» торговой марки «Спутник V» для профилактики коронавируса и вакцина «Спутник Лайт», которая используется для ревакцинации и поддержания поствакцинального иммунитета.

Кроме этого можно бесплатно сделать тест для определения COVID-19 в случае наличия клинических проявлений заболевания. Центры первичной медико-санитарной помощи обеспечены антиген-тестами, с помощью которых гражданам на безоплатной основе проводят экспресс-диагностику.

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