В ноябре в Донецк завезут новую партию вакцин от COVID-19

В Республику доставят двухкомпонентную вакцину «Гам-КОВИД-ВАК» и однокомпонентную «Спутник Лайт» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике ожидают поступления новой партии вакцин от коронавируса. Российские препараты должны поступить в больницы, в которых организована работа по иммунизации населения от COVID-19, во второй половине ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- Ожидается поставка двухкомпонентной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» торговой марки «Спутник V» для профилактики коронавируса и вакцина «Спутник Лайт», которая используется для ревакцинации и поддержания поствакцинального иммунитета, - объяснили в ведомстве.

Напомним, число пунктов вакцинации, где можно сделать прививку от коронавирусной инфекции, в Донецкой Народной Республике увеличили до 65. Сейчас прививочные кабинеты есть уже в семнадцати городах и поселках. В Донецке таких пунктов тридцать, в Макеевке - десять, Горловке - пять, в остальных населенных пунктах - по одному-два.

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