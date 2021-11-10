Омбудсмен ДНР Дарья Морозова о переговорах с Украиной: Отсутствие какого-либо прогресса приобретает хронический характер

Дарья Морозова Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Уполномоченный по правам человека в ДНР, представитель Республики в минской гуманитарной подгруппе Дарья Морозова заявила, что в ходе заседания 9 ноября конструктивный диалог, по вине украинской стороны, не состоялся.

- Вчера заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам прошло в соответствии с временным регламентом и длилось свыше трех часов. Однако по вине украинской стороны конструктивный диалог так и не состоялся, - сказала Дарья Васильевна.

Омбудсмен ДНР отметила, что переговорщики от Киева не смогли предоставить конкретной информации ни по одному из вопросов повестки дня.

- Более того, намеренно уходили от обсуждения глобальных задач, тратя переговорное время на фразерство и длительные рассуждения о мелких технических деталях, - сказала Дарья Морозова.

В ходе заседания представители Республик Донбасса подняли вопрос идентификации неопознанных жертв конфликта, однако переговорщики от Киева отказались от обсуждения этой темы.

- Вместо обсуждения вопроса о создании совместного механизма идентификации неопознанных жертв конфликта представитель Киева рассказал, какой должна быть спецодежда участников поисковых групп при эксгумации останков погибших на линии разграничения, - сказала Морозова.

Дарья Васильевна отметила, что также был заблокирован вопрос предоставления гарантий безопасности при проведении поисково-эксгумационных мероприятий.

Без ответа остался и вопрос: «Когда же президент Зеленский наконец подпишет указ о помиловании 10 граждан, переданных ДНР еще в 2019-2020 годах».

- Соответствующие документы, по заверениям представителей Украины в Гуманитарной группе, лежат на его столе уже более полугода. Но до сих пор найти время для выполнения обязательств в рамках Минского процесса и освобождения от преследования людей, задержанных в связи с конфликтом в Донбассе, господин Зеленский не смог, - сказала Дарья Васильевна.

Омбудсмен ДНР отметила, что при этом помиловать за «особые заслуги» более 30 ветеранов так называемой «АТО», осужденных за уголовные преступления, Зеленскому ничего не помешало.

- Отсутствие какого-либо прогресса в переговорах приобретает хронический характер, - сказала Дарья Морозова. - Считаю, что деструктивная позиция представителей Украины является прямым отражением политики официального Киева, которому выгодны полная блокада Донбасса и отсутствие подвижек за столом переговоров.

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