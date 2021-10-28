В ДНР начинается прививочная компания против гриппа

Планируется вакцинировать около 100 тысяч человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из России с очередным гуманитарным конвоем поступила партия противогриппозной вакцины, которая сейчас распространяется по амбулаториям Республики. Прививки начнут делать в первую очередь медикам, учителям, военнослужащим.

Специалисты ВОЗ отмечают, что в прошлом году вирус гриппа не был активен, а в этом может вернуться с удвоенной силой.. Причина в том, что у жителей Республики не выработались прошлой зимой антитела на вирус – не было эпидемии гриппа. Поэтому в этом сезоне заболевание может проходить тяжелее обычного.

- На фоне распространения коронавирусной инфекции многие недооценивают реальную опасность гриппа, - предупреждают в Минздраве ДНР. - Сезонный грипп – это не обычная простуда, это инфекционное заболевание дыхательных путей не менее опасное, чем коронавирус. При осложнениях гриппа количество случаев заболевания пневмонией возрастает до 70%, а бронхитами до 25%. В зоне риска - пожилые и ослабленные хроническими болезнями люди, дети и беременные.

Прививка предупреждает распространение гриппа и снижает риск развития тяжёлых осложнений.

Прививаться нужно каждый год, так как вирусы гриппа постоянно меняются, и могут циркулировать другие штаммы, к которым нет иммунитета.

В ДНР будут делать прививки в ноябре – декабре. Планируется вакцинировать около 100 тысяч человек.

- Прививка от коронавируса не отменяет прививку от гриппа и другие плановые вакцинации, так как во время коронавируса любая другая инфекция может усугубить течение этой болезни, - отметили в Минздраве.

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