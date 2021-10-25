В ДНР открылась первая сенсорная комната для детей-инвалидов

Задача психолога – задействовать в игровой форме все органы чувств особых детей Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке в уникальном центре детской нейрореабилитации, основанном академиком Станиславом Евтушенко, теперь есть сенсорная комната. Благодаря благотворительному фонду «Быть добру» у особых ребятишек, у которых проблемы в том числе с восприятием действительности, появилось больше радости в жизни.

УЧАТ ЧУВСТВОВАТЬ, ОЩУЩАТЬ И ДУМАТЬ

Сенсорную комнату оборудовали в просторном кабинета психолога. Чего здесь только нет, чтобы ребятишек удивить и научить их чувствовать, ощущать и думать!

Директор фонда «Быть добру» Александр Тарасов на открытии сенсорной комнаты рассказал, когда у него возникла сама идея создать для детей-инвалидов «островок волшебства», он не знал, где лучше реализовать свой очередной проект под общим названием «Навстречу мечте» (ранее фонд устанавливал в ДНР пандусы и разрабатывал проекты пляжей для детей-инвалидов). Республиканский клинический центр нейрореабилитации ему подсказали советники Главы ДНР – по правам ребенка Элеонора Федоренко и по здравоохранению Ольга Долгошапко. Требующееся современное оборудование в сенсорную комнату было закуплено на средства почетного президента спортклуба «ВЕЛЕС», известного мецената Виталия Метлы.

Советник Главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко помогает Марату собрать пазл Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

И вот – Александр Тарасов вручил символический «золотой ключик» директору этого центра Константину Чурилину. Константин Витальевич повесил его в «волшебной комнате» на видное место.

НАЧНЕТ ПЕСНИ ПЕТЬ

Психолог Елена Анатольевна продемонстрировала гостям возможности сенсорной комнаты. В этом ей помог подопечный Марат, у которого задержка речевого развития. Ребенок в микрофон рассказывает стихотворение «Осень в гости к нам пришла», а в это время Елена Анатольевна показывает ему на световой панели как по цветным ступеням движется его голос (сенсорный аппарат делит слова на слоги) в зависимости от того, насколько громко он говорит и длины произнесенной фразы.

- Когда Марат научится владеть своим голосом, начнет даже песни петь! - воодушевлена психолог.

Виталий Метла, Элеонора Федоренко, Ольга Долгошапко, Константин Чурилин, Станислав Евтушенко (слева направо) Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Следующий развивающий аппарат - «Жужик». Так его уже окрестили ребятишки. Александр Тарасов помогает Марату в игровой форме научиться считать. Проектор дает яркую картинку прямо на пол: под ногами появляются разноцветные кружки с цифрами и проворный мишка, который предлагает сложить те или иные числа. Когда Марат с разбега запрыгивает на правильно выбранную сумму, «Жужик» издает одобряющий сигнал.

Марат заслужил поощрительный приз - «купание» в сухом бассейне. С помощью дистанционного пульта психолог меняет цвета шариков, которыми доверху наполнен бассейн. Они горят то оранжевым цветом, то зеленым.

Возле необычного бассейна на стенах зеркала. Во время релаксации дети могут видеть себя.

- Сколько Маратиков? – спрашивает Елена Анатольевна.

Ребенку требуется время, чтобы правильно сосчитать собственные изображения. С помощью психолога он справляется и с этой задачкой.

Дальше - тропинка с материалом, массирующим стопы, ладони. По сути, это акупунктурный коврик. Во время «прогулки» босиком ребенок ощущает покалывания, что благотворно сказывается на развитии центральной нервной системы.

- Для аутистов (их еще называют детьми, ушедшими в себя) в ДНР до этого ничего подобного не было, - рассказывает советник Главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко. - Это единственная сенсорная комната такого уровня в Республике.

РЕАБИЛИТОЛОГИ ДЕЛАЮТ ЛИЧНОСТЕЙ

Занятия в сенсорной комнате стимулируют развитие всех органов чувств. Для этого используются свет, звук, массажные поверхности, цвета и ароматы. Словом, в «волшебной комнате» обустроено все с учетом того, что у ребятишек недостаточность восприятия.

Одних детей специалисты пытаются «растормошить», сделать более активными, других же – наоборот, успокоить. Музыка для релаксации, мягкий свет, звуки природы - те возможности сенсорной комнаты, которые помогают ребенку максимально расслабиться.

- От сенсорного развития зависит психическая, эмоциональная и интеллектуальная состоятельность детей. Чем больше различных сигналов от органов чувств получает центральная нервная система ребенка, тем больше создается нейронных связей, следовательно, развивается его мозг, - объясняет директор Республиканского центра нейрореабилитации Константин Чурилин.

Прежде чем создать сенсорную комнату в центре Евтушенко сотрудники благотворительного фонда «Быть добру» изучали, как таковые устроены в московских клиниках. Александр Тарасов акцентировал внимание на том, что все установленное оборудование является безопасным. Даже зеркала. Они из специального пластика.

В заключение мероприятия сам основатель уникального центра Станислав Евтушенко пожал руку Виталию Метле.

- Я кланяюсь перед вами. Огромное спасибо, - сказал меценату Станислав Константинович.

КОММЕНТАРИЙ

В Республике нужно восстановить систему реабилитации

Ольга Николаевна Долгошапко Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Советник Главы ДНР по здравоохранению Ольга ДОЛГОШАПКО:

- Открытие современной сенсорной комнаты позволит предоставить новое качество жизни особым детям. Огромное спасибо неравнодушным людям, которым не чужды проблемы детства. Сейчас в ДНР более 6 тысяч детей-инвалидов.

Однако при этом в помощи нуждаются и взрослые, особенно пострадавшие в результате боевых действий. С 2014 года в Республике в целом стала угасать система реабилитации, жизненно необходимо разработать соответствующую межведомственную государственную программу. Людей, которым требуется реабилитация, очень и очень много.

Детей и взрослых необходимо не только лечить, но и заниматься их социальной адаптацией. Потерявшим конечности необходимо помочь получить профессию. Большой упор должен идти именно на психо-реабилитацию. Всем известен постравматический синдром, а сейчас возникла еще одна большая проблема – постковидный синдром. Многие люди, перенесшие COVID-19 в тяжелой форме, нуждаются в реабилитации.

КОНКРЕТНО

Детей-инвалидов становится все больше

Всем им нужна реабилитация.

Донецкий республиканский клинический центр нейрореабилитации был создан еще в 1988 году.

- Мы постоянно внедряем новые методики и технологии реабилитации детей, - рассказывает «КП» директор этого центра Константин Чурилин. - Сейчас у нас в основном маленькие пациенты с детским церебральным параличом, а также слабостью мышц рук и ног из-за поражения нервов, отвечающих за их тонус.

По его словам, в уникальном центре активно проходят реабилитацию дети, получившие минно-взрывные раны, пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях и в результате падения с крыш.

В Республиканском клиническом центре нейрореабилитации - база кафедры неврологии Донецкого национального медицинского университета имени Максима Горького. Здесь делают основной упор на физиотерапию и иглорефлексотерапию. На реабилитацию в донецкий центр Евтушенко везут детей из ЛНР и даже России.

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