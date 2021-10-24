Фоторепортаж: Буйство красок тропиков Донецкого ботанического сада

Высокие субтропические пальмы – настоящее украшение уникальной коллекции растений Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На улице поздняя осень, а в тропиках Донецкого ботанического сада - лето. Корреспондент «КП» прошелся по оранжереям ботсада, и вот что из этого вышло.

Буйство красок тропиков Донецкого ботанического сада Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Буйство красок тропиков Донецкого ботанического сада Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Буйство красок тропиков Донецкого ботанического сада Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Буйство красок тропиков Донецкого ботанического сада Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Буйство красок тропиков Донецкого ботанического сада Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Буйство красок тропиков Донецкого ботанического сада Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Буйство красок тропиков Донецкого ботанического сада Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Цветение тропических и субтропических растений продолжается круглый год. Можно полюбоваться цветением экзотических цветов и увидеть зреющие плоды экзотических деревьев, такие как мандарины, апельсины, - рассказывает сотрудник организационного отдела Донецкого ботанического сада Наталья Балабенко.

Буйство красок тропиков Донецкого ботанического сада Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Буйство красок тропиков Донецкого ботанического сада Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Буйство красок тропиков Донецкого ботанического сада Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сейчас наибольшее буйство красок в куполе, где вольготно себя чувствует экваториальный влажный лес. Сразу же бросаются в глаза высокие субтропические пальмы. Привлекают внимание растущие вдоль тропинки тропические цветы «Дамское счастье» и «Мужское счастье».

Буйство красок тропиков Донецкого ботанического сада Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Буйство красок тропиков Донецкого ботанического сада Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Буйство красок тропиков Донецкого ботанического сада Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Буйство красок тропиков Донецкого ботанического сада Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Буйство красок тропиков Донецкого ботанического сада Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Буйство красок тропиков Донецкого ботанического сада Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В каждой оранжерее есть, что посмотреть. Начиная от большой коллекции алое и заканчивая благоухающими средиземноморскими кустарниками.

Буйство красок тропиков Донецкого ботанического сада Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Буйство красок тропиков Донецкого ботанического сада Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Буйство красок тропиков Донецкого ботанического сада Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Буйство красок тропиков Донецкого ботанического сада Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Буйство красок тропиков Донецкого ботанического сада Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Донецкий ботанический сад - один из крупнейших в Европе. Сейчас его коллекционный фонд насчитывает больше 8 тысяч видов, форм и сортов растений, из них свыше 3 тысяч - тропических и субтропических. Они находятся в пяти оранжереях.

Буйство красок тропиков Донецкого ботанического сада Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Буйство красок тропиков Донецкого ботанического сада Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Буйство красок тропиков Донецкого ботанического сада Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Буйство красок тропиков Донецкого ботанического сада Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донецкий ботанический сад приглашает на мистические экскурсии

На вечерней экскурсии посетители услышат легенды и поверья, связанные с экзотическими растениями (подробнее)