Из латуни и настоящего угля: В ДНР выпустили оригинальную почтовую марку

В ДНР выпустили металлическую марку с вкраплениями настоящего угля. Фото: «Почта Донбасса»

Впервые в истории «Почта Донбасса» выпустила металлическую марку с фрагментами настоящей породы. Ее посвятили 300-летию открытия месторождения каменного угля в Донбассе.

- С особой гордостью представляем новую «марку в металле» — инсталляцию, символично объединившую металл и каменный уголь – фрагменты настоящей породы, - сказали на предприятии

Марка выполнена из латуни, ее диаметр 30 миллиметров, а вес – 17 граммов.

- На лицевой стороне марки изображена путеводная звезда и шахтерские рабочие инструменты. На ней также присутствуют надписи – «300 лет экспедиции рудознатца Капустина. 2021» и «Донецкий каменноугольный бассейн», - рассказывают в «Почте Донбасса». - На реверсе марки нанесено изображение геологической карты Донбасса. Ободок из фрагментов породы находится на специальной капсуле. В нее упаковывается марка, крепится на сертификате и вкладывается в конверт.

В ДНР выпустили металлическую марку с вкраплениями настоящего угля. Фото: «Почта Донбасса»

Кроме этого выпущен конверт первого дня. Он окантован слипом, паспарту и багет выполнены в черно-золотых оттенках, повторяющих цветовую гамму выпуска и символизирующих черное золото Донбасса - уголь.

Стоимость марки - 900 рублей, конверта в рамке – 1000 рублей. Купить их можно в онлайн-магазине или по адресу: город Донецк, улица Артема, 72.

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