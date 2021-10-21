В Донецке установят барельеф в память о погибших в ходе боевых действий за аэропорт добровольцев

Елена Павловна передала бронзовый барельеф на временное хранение в донецкий музей боевой и трудовой славы Союза ветеранов Афганистана

В Донецке в прифронтовом Киевском районе появится бронзовый барельеф, посвященный памяти добровольцев, погибших в первом бою за Донецкий аэропорт 26 мая 2014 года.

В СЮЖЕТ ВСТРОЕН СОН ВЫЖИВШЕГО ОПОЛЧЕНЦА

Идея создать памятную скульптурную композицию возникла у москвички Елены Степановой в 2015 году. Перед войной в Донбассе она жила с Ильей Качаем, который стал одним из добровольцев из Москвы (позывной «Мир»). Его жизнь трагически оборвалась 26 мая 2014-го.

- В 2015 году обратилась к своему другу юности – известному скульптору Алексею Голубеву-Бродскому. Я могла доверять этому мастеру. Когда он согласился выполнить работу, родственники погибших защитников Донецкого аэропорта собрались и объявили сбор средств на создание памятного барельефа. На удивление деньги собрали достаточно быстро: за полторы недели, - рассказывает «КП» председатель Московского оргкомитета родственников погибших добровольцев Новороссии Елена Степанова.

Алексей Голубев Бродский создавал барельеф более полугода. Тщательно продумал каждую деталь скульптурной композиции и с душой воплотил в бронзе.

Елена Павловна передала бронзовый барельеф на временное хранение в донецкий музей боевой и трудовой славы Союза ветеранов Афганистана. Фото: из личного архива

В документальный сюжет барельефа, созданного по деталям фотографий, мастер встроил сон одного из выживших защитников воздушной гавани.

- Ему снился сон, что боевые товарищи, отстреливаясь от противника, поднимаются в небо, а он бежит за ними и кричит: «Ребята я принес пулемет! Подождите!!!» На барельефе на фоне разрушенного военными действиями аэропорта изображена группа уходящих по лестнице вверх бойцов. Справа - прострелянный «КАМАЗ» и языки пламени, - рассказывает Елена Павловна.

«ЭТО ЗВЕРСТВО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАБЫТО НИКОГДА»

- Что, по-вашему, двигало добровольцами?

- Все они встали за Русский мир, восстановление исторической справедливости. Татары, чеченцы, русские… Я была удивлена, когда узнала, что среди защитников Донецкого аэропорта был даже один из членов еврейской боевой организации.

Елена Степанова с погибшим добровольцем из Москвы Ильей Качаем, с которым она жила до войны в Донбассе. Фото: из личнонго архива

Ребята, патриоты своей страны, приехали на Донбасс в основном потрясенные устрашающими совершенно жуткими кадрами событий в Одессе 2 мая 2014 года, когда были сожжены пророссийские активисты в Доме профсоюзов на Куликовом поле. Это зверство не может быть забыто никогда! И оно должно быть расследовано, однако Украина пока еще не представила никаких следственных результатов. Остается только надеяться, что это не сокрытие фактов и уничтожение улик.

ПО-ДРУГОМУ НЕ МОГ

- Каким был Илья?

- Все детство занимался фехтованием. Саблист. Служил в армии, окончил институт телевидения и радиовещания по специальности «Продюсер». Долгое время пытался найти себе применение – работал даже в одной из нефтегазовых компаний менеджером. Оттуда уволился, потому что ему не нравилась сама корпоративная этика. Это ему претило. Перед войной на Донбассе Илья занимался общественной деятельностью в Фонде славянской письменности и культуры.

Елена Степанова Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Он не мог не отправиться на Донбасс. Места себе не находил. Он был весь поглощен этими событиями. Майдан и 2 мая потрясли его. Он видел в этом проявление лжи, несправедливости.

- Много ли людей помогает реализовывать проект установки барельефа?

- К оргкомитету родственников погибших добровольцев Новороссии присоединились волонтеры. Люди со всей России откликаются, помогают и поддерживают.

Отдельная благодарность управлению внутренней политики администрации Главы ДНР в лице Артема Фомина и его помощницы Юлии Сергеевны за проведенную ими работу и содействие в продвижении проекта установки памятника. Большое спасибо председателю Союза ветеранов Афганистана ДНР Владимиру Савелову, депутату Народного Совета Наталье Чекаревой – тоже за поддержку и содействие. Я благодарна исполнительному директору «Русского центра» Елене Евсеевой за прием и беседу об увековечивании памяти русского добровольца. Нашим волонтерам, общественным движениям Донецкой Народной Республики, которые участвовали в автопробеге, посвященному памяти погибших в боях за воздушную гавань. Спасибо всем, кто не забыл ребят. Матери погибших, вдовы передают вам низкий поклон за сохранение памяти.

18 мая, 2014 год. Москва. Сад Эрмитаж. Последняя прогулка Елены с Ильей. На следующий день утром с рюкзаком он ушел добровольцем. Фото: из личного архива

Барельеф, посвященный памяти добровольцев, погибших в первом бою за Донецкий аэропорт 26 мая 2014 года, планируется установить ко Дню народного единства, 4 ноября, возле здания Киевской администрации в столице Республики. Ожидается, что в открытии примут участие родственники погибших в тот день бойцов.

СПРАВКА «КП»

Бои за аэропорт Донецка имени Сергея Прокофьева начались в мае 2014 года с ударов украинской авиации по воздушной гавани. Тогда ВСУ удалось выбить ополченцев из терминалов. С этой территории затем украинская армия и нацбатальоны начнут обстреливать районы Донецка. В январе 2015-го стало очевидно - безопасность миллиона жителей невозможно обеспечить, пока аэропорт не будет освобожден. В результате ожесточенных боев 16 января 2015 года республиканским силам удалось установить над ним полный контроль.

В ТЕМУ!

Донецкий аэропорт защищали и сорок украинских добровольцев

Патриоты своей родины дали отпор «коричневой чуме».

Среди защитников Донецкого аэропорта было сорок добровольцев из Украины.

- О нас история умолчала, - рассказывает доброволец из Николаева (города в 100 километрах от Одессы) с позывным Леший. - Были ребята из Харькова, Запорожья, Николаева…

Весной 2014 года они объединились в одну группу в Ростове-на-Дону и вместе прибыли в Донецк.

- Последней каплей были события 2 мая в Одессе, когда в Доме профсоюзов были сожжены пророссийские активисты. До этого к нам в Николаев с Майдана привозили всякую мразь, которая безнаказанно творила в городе, что хотела. Дошло до того, что мы начали охранять «Вечный огонь», - вспоминает Леший.

7 апреля 2014 года в Николаеве палаточный городок сторонников Русского мира при лояльном попустительстве властей был разрушен приезжими из Майдана. Тогда патриоты своей родины начали собираться в кучки и пытались противостоять «коричневой чуме». А когда это стало невозможным, отправились защищать Донбасс. Ими двигало желание набраться опыта борьбы и потом вернуться в свои города, чтобы навести там порядок.

До этого Леший 18 лет проработал на Одесской железной дороге. На поезде он и отправился через Крым на Донбасс. Сейчас у него семья в Донецке, живет для ребенка.

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