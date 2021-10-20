Мать 2-летней Валерии с врожденным отсутствием мимики лица Лилия Гоман: Когда я была беременна, отравилась угарным газом

Лилия регулярно водит Валерию на реабилитацию и мечтает однажды посмеяться вместе с дочерью Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ГОЛОВА БОЛЕЛА ТОЛЬКО ДОМА

Дончанка Лилия Гоман живет с семьей в хрущевке. Горячей воды в квартире нет, поэтому пользуются газовой колонкой.

- Зимой, когда ходила беременной Валерией, ни с того, ни с сего у меня два дня подряд болела голова. Причем, когда выходила на улицу, недомогание улетучивалось, а когда вечером приходила с работы, головная боль возвращалась. Я думала, что это из-за погоды, - вспоминает женщина.

Лилия регулярно водит Валерию на реабилитацию и мечтает однажды посмеяться вместе с дочерью Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На третьем месяце беременности Лилия на кухне упала в обморок. Врач «скорой», которую вызвали родственники, позвонила в «Горгаз». Предположение медиков подтвердилось: в квартире была превышена предельно допустимая концентрация угарного газа. Источником «невидимого убийцы» оказалась перегоревшая в одном месте гофра газовой колонки (специальный кожух, соединяющий колонку с вытяжкой в стене. – Авт.).

ДАЛО ОСЛОЖНЕНИЕ НА ЛИЦЕВЫЕ НЕРВЫ

У Лилии родилась девочка с синдромом Мебиуса (редкой врожденной аномалией, для которой характерно отсутствие мимики лица). По выводам врачей, отравление угарным газом дало осложнение на нижнюю челюсть ее дочери. У Валерии смешены лицевые нервы. В роддоме медики молодой маме рекомендовали показать дочь детскому невропатологу, который сразу же направил ребенка в уникальный клинический центр нейрореабилитации, созданный академиком Станиславом Евтушенко.

- Сейчас проходим реабилитацию, - рассказывает Лилия, в то время как ее обнимает Валерия. – Дочери делают массаж, иглоукалывание, а также с помощью специального оборудования укрепляют мышцы спины.

Лилия не теряет надежды, что у дочери, когда она улыбается, не будет заметно «защемления». Благо, медики центра Евтушенко творят чудеса.

СПРАВКА «КП»

Угарный газ, или окись углерода (СО) – это ядовитый газ без запаха, вкуса и цвета, который образуется в результате неполного сгорания. Он блокирует приток кислорода к крови. Именно поэтому человек, отравившийся угарным газом, не осознает серьезности ситуации. Он дезориентирован, не в состоянии самостоятельно спастись, хоть и чувствует, что с ним что-то не так. Пребывая в бодрствующем состоянии, человек может не увязать симптомы с угарным газом, а во сне он может их вообще не почувствовать.

По информации МЧС, после одного часа пребывания в помещении, в воздухе которого содержится лишь 0,1% СО - человек теряет сознание. При концентрации угарного газа в помещении на уровне 0,5% - смертельно опасное отравление наступает уже через 20 минут. При содержании 1% его в воздухе - через минуту. Источниками угарного газа являются неисправная вентиляция или засорившаяся дымовая труба. Обычное подгорание пищи тоже может вызвать угарный газ и стать причиной отравления. В таком случае нужно постараться привести пострадавшего в чувство и вывести на свежий воздух, а при необходимости сделать искусственное дыхание, непрямой массаж сердца и максимально быстро доставить в больницу.

ВАЖНО!

Как уберечься от отравления угарным газом

В МЧС призывают соблюдать «нехитрые» правила.

1) Постоянно контролируйте исправность газового, печного оборудования и вытяжной вентиляции.

2) Перед каждым использованием оборудования проверяйте тягу с помощью легкой полоски бумаги, а печь топите аккуратно и внимательно.

3) При пользовании газовыми приборами для обеспечения доступа воздуха в помещение открывайте форточку.

4) Во избежание обледенения оголовков дымоходов и скопления угарного газа в помещении жильцам частных домов необходимо осматривать дымовые каналы не реже одного раза в месяц в зимний период.

5) Не закрывайте печную заслонку, пока угли не прогорели.

6) Всегда отключайте двигатель автомобиля в закрытом гараже.

7) Не реже одного раза в год, перед началом отопительного сезона организуйте обследование состояния своего газового хозяйства специализированной организацией, которая имеет разрешение на обслуживание и ремонт дымовых и вентиляционных каналов.

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