Сколько будет стоить картофель в ДНР

На зиму картофелем запасаются мешками. Оптом дешевле, а если брать от 100 килограммов, то на каждом кило скинут еще 2 рубля Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецкой Народной Республике картофеля - одного из главных продуктов питания жителей - выращивают мизер, поэтому на рынках и в магазинах местных клубней не сыскать. Сейчас в Донецке потребителям предлагают картофель в основном из России и Белоруссии. На одном из самых дешевых рынков - Привокзальном - самый дорогой стоит по 65 рублей за килограмм, а самый дешевый - по 50.

Две недели назад в столице ДНР картофель продемонстрировал невиданный ценовой скачок. Хотя еще в сентябре его можно было купить по 25-30 рублей за кило.

«Самим невыгодно»

- Скажите, с чем связан картофельный ажиотаж? - спрашиваю я у предпринимателя Назара, который держит торговую точку на Привокзальном рынке.

- С завышенной на закупке ценой. Самим невыгодно. То ли очередь выстраивается, то ли один-два покупателя... Лучше, когда картофель дешевле, - тогда и потребители довольны, и наш оборот выше.

На зиму картофелем запасаются мешками. Оптом дешевле, а если брать от 100 килограммов, то на каждом кило скинут еще 2 рубля Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- А по какой цене покупаете у оптовиков?

- Еще недавно брали по 54 рубля за килограмм, сейчас - по 36 (дешевле не уступают). Поэтому цену в рознице пока снизили с 70 до 50 рублей за килограмм.

- Самая популярная картошка?

- Белая.

- Каких сортов?

- Да кто как назовет (смеется). Некоторые не заморачиваются, а на ценнике просто пишут: «Картофель». Бывает даже так, что оптовики не говорят, откуда привезли овощ (на такой товар обычно нет документов. - Авт.).

На зиму картофелем запасаются мешками. Оптом дешевле, а если брать от 100 килограммов, то на каждом кило скинут еще 2 рубля Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В правительстве информацию опровергли

«КП» пообщалась и с оптовиками на Привокзальном.

- В росте цены на картофель не наша вина. Стоимость завышают на опте. Мы накидываем буквально каких-то пять копеек, чтобы люди не шарахались, - говорит в сердцах предприниматель Анна Городенко.

Она с супругом заказывает картофель с таможни на границе с Россией. Оттуда товар им привозят фурой. В Донецке Городенко продают картофель сетками-мешками по 40-50 рублей за кило (в одной такой - 25-30 килограммов). Вот что Анна рассказала про «космические» цены на любимый продукт дончан.

- Крупным оптовикам на таможне нужно платить около 40 тысяч рублей с 22 тонн картофеля (столько вмещается в одну фуру), в то время как в прошлом году растаможка стоила практически вполовину дешевле. Сам картофельный ажиотаж в Республике связан с тем, что дальнобойщики в таможенной декларации занизили стоимость провозимого овоща в разы, - рассказывает Анна Городенко.

Однако в Правительстве эту информацию опровергли. Таможенные пошлины на социально значимые продукты питания, в том числе и картофель, не увеличивались, заявили нам в Министерстве сборов и доходов.

В Луганске тоже подешевеет

Власти республик Донбасса на картофельный ажиотаж отреагировали мгновенно. Сразу же после совещания у Главы ДНР Дениса Пушилина с участием профильных министров начались проверки торговых точек на экономическую обоснованность наценок.

Ценообразование в Республике контролирует Министерство доходов и сборов, в рейдах со специалистами ведомства активно участвуют и сотрудники полиции. А уже в конце минувшей недели пришла хорошая новость для всех: Единый экономический совет (ЕЭС) ввозную пошлину на главный овощ снизил в пять раз. То есть с 5 процентов до 1 процента от его таможенной стоимости (она складывается из закупочной цены, транспортных расходов и оплаты работы грузчиков).

Ожидается, что в Луганске картофель тоже подешевеет. Напомним, что в начале сентября этого года руководство ДНР и ЛНР договорилось о создании единого экономического пространства между республиками. Тогда же и начал работать ЕЭС.

На зиму картофелем запасаются мешками. Оптом дешевле, а если брать от 100 килограммов, то на каждом кило скинут еще 2 рубля Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

«Навар» неизвестен

Согласно действующему законодательству Донецкой Народной Республики, предельная оптовая надбавка на картофель от импортной стоимости должна составлять не более 15 процентов, а предельная торговая - 25 процентов.

В Министерстве доходов и сборов сообщили «КП», что сейчас их специалисты прорабатывают возможность внесения изменений в Закон «О налоговой системе», которые обеспечат отражение реальных доходов, полученных от продажи товаров. Сейчас большинство предпринимателей говорит, что если зарабатывают на 10 процентах наценки, то это уже хорошо.

Примечательно, что во время проверок практически у каждого из них не оказалось первичных документов, подтверждающих факт приобретения картофеля. А вдруг он рос в экологически неблагополучном районе или еще что-то? По сути, потребители покупают «кота в мешке».

КСТАТИ

Согласно решению ЕЭС, таможенная пошлина в ДНР и ЛНР снижена и на другие основные овощи. В частности, до 1 процента на томаты, капусту, морковь, огурцы, сладкий перец, горох, фасоль, репчатый лук и лук-шалот, а также чеснок. До этого ввозная пошлина на них составляла от 3 до 5 процентов.

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