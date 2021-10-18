Захороненные в братской могиле в Снежном жители погибли от пулевых и осколочных ранений

В Снежном, на кладбище в «Овсяное», из братской могилы изъяли останки сорока неизвестных граждан Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Республике продолжаются работы по поиску пропавших без вести и мест захоронений погибших в зонах вооруженного конфликта в Донбассе. В Снежном, на кладбище в «Овсяное», из братской могилы изъяли останки сорока неизвестных граждан. Судебно-медицинская экспертиза ДНР озвучила результаты исследований 37 тел. Об этом сообщили в Межведомственной комиссии Донецкой Народной Республики.

- Практически на всех трупах зафиксированы повреждения, характерные для вооруженных конфликтов. Большинство погибли в результате огнестрельных пулевых и осколочных ранений, взрывной травмы с фрагментацией тел и действия высокой температуры, а также вследствие сочетанных травм тела от действия тупых предметов, которыми могли быть элементы строительных конструкций, - говорится в сообщении.

Уполномоченный по правам человека ДНР, председатель Комиссии Дарья Морозова отметила, что все эти люди они были погребены в гражданской одежде, в которой находились в момент смерти.

- На вещах зафиксированы следы ношения, повреждения от пуль и осколков. То есть речь идет о мирных жителях Донбасса, ставших безымянными жертвами украинской агрессии, - подчеркивает Дарья Васильевна. - Наш долг – восстановить справедливость и узнать имя каждого из них, чтобы достойно увековечить память павших и облегчить страдания их родственников.

Эксперты установили пол, возраст, рост и другие анатомические особенности исследованных останков. Об этом рассказал начальник Республиканского бюро судмедэкспертизы Дмитрий Калашников.

- Среди тел мужского пола обнаружена одна женщина, чей возраст примерно 25-30 лет. 15 тел мужского пола – старше 50 лет, - говорит он. - Отобраны материалы для молекулярно-генетической экспертизы. В дальнейшем это позволит идентифицировать личности погибших путем сравнения с генетическими данными родственников лиц, пропавших без вести в этом районе.

На кладбище «Овсяное» стихийные захоронения появились во время интенсивных боев, летом 2014 года. Вооруженные формирования Украины постоянно обстреливали окрестности и центр города. Местным жителям приходилось хоронить погибших собственными силами, в сложнейших условиях.

- Несмотря на это, погребение проведено в соответствии с канонами – все извлеченные останки были захоронены в гробах, внутрь каждого дополнительно поверх тела вложен погребальный набор одежды, - сказал Калашников.

Родственники пропавших без вести и свидетели исчезновений могут связаться с Комиссией, позвонив на «горячую» линию. Номер телефона: (071) 404-69-29. Также можно направить обращение в письменном виде на адрес электронной почты komissiya_poisk@mail.ru

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В ЛНР изъяли из захоронения еще 44 жертвы агрессии ВСУ

В районе поселка Видное представители рабочей группы изъяли из захоронения еще 44 жертвы агрессии вооруженных формирований Украины.

Отмечается, что захоронение было обнаружено на территории Луганска, вблизи трассы Т13-01.

- Осмотр судмедэкспертизы показал, что останки принадлежат мирным жителям, - говорится в сообщении рабочей группы.

Представители группы сделали все необходимые процедуры по отбору биологического материала для дальнейшей идентификации погибших.

Поисковики рассказали, что в июле-августе 2014 года в результате осады Луганска киевскими силовиками в городе сложилась тяжелая ситуация: отсутствовала электроэнергия, в морге не было мест, была и проблема с захоронениями жертв киевской агрессии.

- В связи с этим было принято решение о временном захоронении погибших за территорией областного психоневрологического диспансера около поселка Видное на юго-востоке Луганска, - сказали они.

В братской могиле, которая представляет собой две линии траншей, по данным свидетелей захоронений и участников поисковых отрядов, могут находиться останки до 500 человек.

- В 2016 года на месте захоронения жертв украинской агрессии был открыт памятный крест. Позже вблизи захоронения была построена часовня, - рассказали представители поисковой группы.

С начала деятельности рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии из захоронений извлечены останки 126 жертв ВСУ.

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